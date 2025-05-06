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    首頁　>　彰化縣

    陳修將攜槍彈逃亡近1年 10警現身逮人反遭狂噴辣椒水

    陳修將攜槍彈逃亡近1年，10多名員警昨晚現身逮人，反遭他狂噴辣椒水試圖逃跑。（資料照）

    陳修將攜槍彈逃亡近1年，10多名員警昨晚現身逮人，反遭他狂噴辣椒水試圖逃跑。（資料照）

    2025/05/06 12:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將涉嫌打死女友，被判刑10年10月定讞，不料未到案被發布通緝，經逃亡將近1年，彰化縣刑警大隊偵辦多時昨晚在員林市發現行蹤，10多名幹員一路跟監回其租屋處，趁他出門時一擁而上逮人，不料陳修將朝員警狂噴辣椒水試圖逃跑，2名員警被噴眼睛受傷，眾人仍合力將他制伏，起出1把改造手槍及子彈。

    陳修將涉嫌傷害致死罪經判刑確定後逃亡，經彰化地檢署發布通緝，彰化縣警局刑警大隊組成專案小組積極追查，發現他這1年來都藏匿在中南部，經深入查訪，進一步鎖定他在員林市出沒。

    昨天晚間刑警大隊獲悉陳修將現身員林市區時，立即出動10多名幹員趕往員林，果然發現陳修將在員林市街頭行走，由於情資顯示他有攜帶槍彈，為避免傷及無辜，幹員不動聲色一路尾隨，在他回到租屋處時進行埋伏。

    經幹員埋伏多時發現陳修將再度出門，趁他才剛出門時一擁而上包圍，不料陳修將反持辣椒水朝幹員狂噴試圖逃跑，造成2名員警眼睛被噴傷，眾人仍奮不顧身將他壓制在地逮捕歸案，果然起出1把改造手槍及子彈。

    根據檢警資料，2021年10月14日晚間陳修將在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，徒手方式毆擊被害人頭部及臉部，並用力抓拿被害人頭部往房間地板撞擊多下，使被害人受有腦部右側顯頂枕葉及腦部其他多處出血等傷害，而引發創傷性休克，雖經送醫仍不治。

    案經檢察官提起公訴，經二審法院判處有期徒刑10年10月，於去年4月間經最高法院駁回上訴而確定。陳修將於地檢署通知執行，拒不到案逃亡，進而發布通緝。

    女子生前頭部遭重擊、硬腦膜出血成致命傷。（資料照，本報合成）

    女子生前頭部遭重擊、硬腦膜出血成致命傷。（資料照，本報合成）

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