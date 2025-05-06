彰化秒殺土雞特賣會又來了！每隻350元 時間、地點公布了

秒殺的土雞特賣會又來了！鹿港鎮公所表示，每隻僅賣350元，幾乎為市價的半價。（圖由民眾提供）

2025/05/06 12:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超受歡迎的土雞特賣會又來了！彰化縣鹿港鎮將於5月17日舉辦特賣活動，每隻重約4台斤土雞只賣350元破盤價，約為市價的半價，去年活動大排長龍，今年還有粽子相框DIY，將於今天（6日）開放網路報名！

鹿港鎮公所表示，每次土雞特賣會都是秒殺，今年由鎮公所與鹿港鎮肉雞產銷班第一班合作辦理，預計開賣數量約為1000隻，平均約為4台斤，每隻賣價350元，幾乎是市價的半價，由於土雞近期價格仍在看漲，非常划算。

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鎮公所指出，土雞特賣會將於5月17日上午9點半登場，同步也有1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放。今年加碼推出活力粽子相框DIY活動，除了保留現場報名以外，網路報名從今天起受理。

鹿港鎮公所強調，當天也同步進行「環保兌換」，從上午9點開始，現場1支手機或是1台平板電腦，可兌換洗碗精1瓶、乾電池20顆可兌換宣導用面紙1盒、每人每次限兌換各2份宣導品，兌完為止。

鹿港鎮公所配合土雞特賣會，當天也會準備1000顆粽子免費分送。（圖由鹿港鎮公所提供）

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