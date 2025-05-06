缺德！彰化虎山巖金針花遭踩爛 園主痛心說重話

虎山巖金針花大爆發，吸引爆滿遊客賞花，但有遊客亂入禁區踩踏，造成金針花受損。 （圖由米諾斯提供）

2025/05/06 09:16

〔記者湯世名／彰化報導〕缺德！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大爆發，連日吸引爆滿遊客賞花，但滿滿人潮也造成賞花品質大打折扣，有遊客甚至不聽勸，直接闖入禁區拍照，造成金針花被踩爛，黃姓園主心痛說，去年因為太多人踩踏，今年特地增加拍照區，沒想到還是發生憾事，懇求遊客愛花就不要傷害它，以免以後無花可賞。

攝影師米諾斯痛批，連日來遊客大爆滿，整個山區擠滿賞花遊客，遊覽車一輛接著一輛入園，讓他難以取景，不曉得到底是拍花還是拍人，最離譜的是，有遊客踩踏進入禁區後，為了拍攝角度美美的，竟直接踩在金針花上，後面有遊客看到了也有樣學樣，活生生把金針花葉子踩爛，被踩爛的根莖明年就長不出花來，實在很誇張。

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黃姓園主則指出，去年就是因為有很多遊客踩爛金針花，今年特地增加很多拍攝地點，也一再呼籲不要踩進去花海裡面，沒想到仍有許多遊客不遵守園區賞花動線，為了取美景踩進去花海裡，金針花就被踩爛，破壞花海的整體性，令人痛心；希望大家賞花保持公德心，讓後面要入園的遊客可以欣賞到美麗金針花海。

虎山巖金針花大爆發，有遊客亂入禁區踩踏，造成金針花受損，引來其他遊客撻伐。 （圖由米諾斯提供）

遊客亂入禁區踩踏，造成金針花莖葉受損，明年開不出花。 （圖由米諾斯提供）

遊客亂入禁區踩踏，造成金針花莖葉受損，明年開不出花，令園主痛心。 （圖由米諾斯提供）

花壇鄉虎山巖金針花大爆發，連日吸引爆滿遊客賞花。（圖由米諾斯提供）

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