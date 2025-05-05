鄉代主席丈夫蹭光電 濁水溪南北岸3鄉長2主席淪陷

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任（左）與鄉代會主席林淑女（右）涉太陽能光電弊案，兩人依違背職務行收賄及圖利等罪起訴。（資料照）

2025/05/05 23:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣地檢署偵辦太陽能光電弊案，繼去年揪出彰化竹塘鄉長蔡碩任、代表會主席林淑女，以及二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬後，今又查獲前二崙鄉長鍾福助也牽涉其中，整個光電弊案的核心人物為光電業者蔡岳陽，他是彰化縣竹塘鄉代表會主席林淑女的夫婿，蔡男先透過太太影響力，買通竹塘鄉長蔡碩任，進而取得竹塘鄉的光電標案，向台電收取躉購費，獲得不法利益達4.4億元，其中1447萬元進自己口袋。蔡男食髓知味，把生意的觸角伸到濁水溪南岸的雲林二崙鄉，收買代表會主席楊世彬，再對前後任鄉長下手，進而取得標案，以收取台電躉購費，從中獲利。

二崙鄉與竹塘鄉以濁水溪相隔，這起案子引發地方政壇震憾，3名鄉長、2名代表會主席身陷綠電弊案風暴。蔡男原活躍於竹塘鄉，他推自己的太太林淑女連任三屆代表會主席，自己隱身幕後，得知綠能有利可圖，2021年3月與林姓光電業者，一同遊說竹塘鄉長蔡碩任辦理竹塘公墓標租案，合意達成發電容量每峰瓩可得4500元賄賂款，蔡碩任交辦公所課長紀男、雇員謝男配合江男等人現勘、討論租金、回饋項目等，並違法洩漏標租地目等資訊，以利李男進行投標，最後林淑女再以鄉代會主席身分，未依照議事規則進行表決，而逕宣示「照案通過」。竹塘鄉的光電開發案共收取台電公司再生能源電能躉購電費4.4億元，蔡男獲得1447萬元，並將其中600萬元存入太太帳戶。

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蔡岳陽與二崙鄉代會主席楊世彬為舊識，其光電生意觸角伸向「南岸」，先買通楊男，楊以代表會主席的影響力，取得鍾福助、鍾東榮兩人的配合，以同樣手法獲得不法利益；檢方事後查出鍾東榮在案件招標後透過白手套收到920萬元賄款，鍾東榮還將現金藏在「鍾氏祠堂」以規避查緝。至於鍾福助收多少匯款，檢方不願透露。

二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

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