彰化運維港、漁港5月開港破局 原因曝光

彰化漁港碼頭的堤岸為傳統土堤結構，抗沖刷能力很有限，縣府欠缺南北護岸工程經費，經費未到位，縣府決定5月暫不開港。（圖縣府提供）

2025/05/05 17:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕位於彰濱工業區鹿港區的彰化運維港與彰化漁港，共用同一個出入口航道，原本彰化縣政府規劃今年5月同步開港，提供離岸風電與漁民雙方使用。不過，中央總預算遭在野黨刪減，無法核定補助南北護岸3.35億元工程經費，導致開港計畫喊卡。

縣府指出，原本考慮採用專家建議的「半半施工」方式，也就是一邊施作護岸、一邊讓漁船通行，但因經費未定案，為避免工程安全與施工困難問題，只能等中央預算確定撥付後再啟用港口，確定5月無法如期開港。

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農業處長郭至善指出，目前漁港碼頭的堤岸為土堤，抗沖刷能力很有限，若貿然開港，船隻頻繁進出將造成強烈水流擾動，容易引發泥沙回淤，使原本疏濬後的航道深度再次變淺，增加船隻擱淺風險。縣府接受專家的建議，若能同步開港並動工施作南北護岸，讓抽砂船進場、配合鋼板樁施作，便可有效抑制回淤問題，才能維持港區營運安全。

郭至善表示，彰化漁港設計時，就有考量到要讓港內泊區維持穩定水域環境，並控制航道內的泥沙淤積，因此在南北護岸之間的航道設計寬度為50公尺。然而，目前港嘴實際開放的寬度已超過100公尺，如果沒有靠南北護岸工程預計施作的束縮性的束口來減緩船隻進出產生的水流擾動，將會造成海上作業船隻停泊晃動不穩，亦大幅提高船隻損壞風險，對船型較大的風電運維船影響太大，還是要確認能夠施作南北護岸工程才能「半半施工」開港，避免失去興建彰化漁港成為「不候潮漁港」的初衷。

經濟暨綠能發展處長張寒青也說，運維港開港要漁港同步，目前就是要等漁港的護岸工程經費有了著落，中央錢下來了，漁港開港，運維港就會一起開港。

彰濱工業區鹿港區的彰化運維港與彰化漁港，共用同一個出入口航道，綁在一起的生命共同體。（圖縣府提供）

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