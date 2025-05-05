為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    大爆滿！彰市單身聯誼男生只要40人 來了948人

    彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，但男生共有948人報名，女生則有110人，男生報名大爆滿。（資料照）

    彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，但男生共有948人報名，女生則有110人，男生報名大爆滿。（資料照）

    2025/05/05 11:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕大爆滿！彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，但報名超級踴躍，據公所統計，男生共有948人報名，女生則有110人，跟往年一樣是「陽盛陰衰」；由於男女各只錄取40人，因此將篩選出符合資格的人選，參加在5月25日舉辦的「3萬解謎攜手尋愛趣」。

    今年內政部與市公所合辦「3萬解謎攜手尋愛趣」，即將在5月25日舉辦，報名期間從4月21日至30日，只要年滿18歲、在台設有戶籍且目前為單身者，即可報名參加。男女共錄取80名。

    由於去年彰化市公所舉辦「3萬解謎．幸福無敵」活動極度轟動，甫開放報名，男性名額在3.5小時內搶光，女性亦於3天內突破158人報名，因此今年同樣吸引大批未婚男女報名；結果男生報名948人堪稱大爆滿，踴躍的程度讓市公所人員相當驚訝。

    彰化市長林世賢指出，今年活動再次祭出高額3萬元解謎獎金，並攜手專業團隊設計實境解謎任務，帶領80位單身男女穿梭於元清觀、開化寺、孔廟等歷史地標，在破關中認識彼此，也探索彰化的人文風采與城市魅力。成功配對者除可獲精美禮品外，若於2027年12月31日前結婚，更可獲得1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

    林世賢表示，面對少子化國安危機，市公所不僅積極呼應中央政策，更持續創新舉辦一系列具在地特色的未婚聯誼活動，包括「戀愛1+1愛情課堂首發團與2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，廣受參加者好評、累積優良口碑，今年內政部主動邀請公所合作辦理，足見彰化市聯誼品牌已具指標地位。

    彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，其中男生共有948人報名，堪稱大爆滿。（資料照）

    彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，其中男生共有948人報名，堪稱大爆滿。（資料照）

    彰化市公所往年舉辦的單身聯誼活動內容豐富，相當搶手。（資料照）

    彰化市公所往年舉辦的單身聯誼活動內容豐富，相當搶手。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播