大爆滿！彰市單身聯誼男生只要40人 來了948人

彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，但男生共有948人報名，女生則有110人，男生報名大爆滿。（資料照）

2025/05/05 11:42

〔記者湯世名／彰化報導〕大爆滿！彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，但報名超級踴躍，據公所統計，男生共有948人報名，女生則有110人，跟往年一樣是「陽盛陰衰」；由於男女各只錄取40人，因此將篩選出符合資格的人選，參加在5月25日舉辦的「3萬解謎攜手尋愛趣」。

今年內政部與市公所合辦「3萬解謎攜手尋愛趣」，即將在5月25日舉辦，報名期間從4月21日至30日，只要年滿18歲、在台設有戶籍且目前為單身者，即可報名參加。男女共錄取80名。

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由於去年彰化市公所舉辦「3萬解謎．幸福無敵」活動極度轟動，甫開放報名，男性名額在3.5小時內搶光，女性亦於3天內突破158人報名，因此今年同樣吸引大批未婚男女報名；結果男生報名948人堪稱大爆滿，踴躍的程度讓市公所人員相當驚訝。

彰化市長林世賢指出，今年活動再次祭出高額3萬元解謎獎金，並攜手專業團隊設計實境解謎任務，帶領80位單身男女穿梭於元清觀、開化寺、孔廟等歷史地標，在破關中認識彼此，也探索彰化的人文風采與城市魅力。成功配對者除可獲精美禮品外，若於2027年12月31日前結婚，更可獲得1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

林世賢表示，面對少子化國安危機，市公所不僅積極呼應中央政策，更持續創新舉辦一系列具在地特色的未婚聯誼活動，包括「戀愛1+1愛情課堂首發團與2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，廣受參加者好評、累積優良口碑，今年內政部主動邀請公所合作辦理，足見彰化市聯誼品牌已具指標地位。

彰化市公所單身聯誼今年男女共錄取80名，其中男生共有948人報名，堪稱大爆滿。（資料照）

彰化市公所往年舉辦的單身聯誼活動內容豐富，相當搶手。（資料照）

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