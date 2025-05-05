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    超派！彰化火車站妙齡女活逮「攝」狼展獅吼功 他嚇到手發抖

    彰化火車站第一月台電梯內出現「攝」狼。（記者湯世名攝）

    彰化火車站第一月台電梯內出現「攝」狼。（記者湯世名攝）

    2025/05/05 10:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站驚傳「攝」狼出沒！1名妙齡女昨天（4日）在站內第一月台搭乘電梯時發現遭一旁的男子持手機偷拍，當場氣得大罵「為什麼偷拍？手機打開」，男子被妙齡女強大氣場的「獅吼功」，嚇得雙手發抖打開偷拍畫面，被女子揪往鐵路警察局彰化分駐所，由警方依性騷擾防治法偵辦。

    根據《社會事新聞影音》顯示，1名女子昨天在彰化火車站第一月台搭乘電梯時，突然發現一旁的男子拿手機偷拍她，當場展現獅吼功，以強大氣場大罵「你為什麼要偷拍？我帶你去警察局」，男子嚇得說「我自己走」，女子罵稱「把手機打開，現在開，敢拍不敢開啊？給我開」。

    男子拿著手機遲遲不敢打開相簿，兩隻手還嚇得直發抖，女子還說「你抖甚麼，敢拍還怕抖啊！」電梯內另名婦人也跟男子說「等一下警察來也是要開」。最終男子只得打開手機相簿，疑似有女子被偷拍的畫面，被女子一把揪到鐵警彰化分駐所，男子還嚇得彎腰90度向女子道歉賠罪。

    鐵警台中分局彰化分駐所副所長林細宏指出，該名22歲男子在電梯內拍攝女子，警方獲報後檢視手機相簿，發現有該名女子被拍攝的影片，依法偵辦。

    彰化火車站第一月台電梯內女子活逮「攝」狼。（記者湯世名攝）

    彰化火車站第一月台電梯內女子活逮「攝」狼。（記者湯世名攝）

    彰化火車站電梯內「攝」狼拍妙齡女報活逮，男子打開手機畫面時雙手發抖不知所措。（翻攝社會事新聞影音）

    彰化火車站電梯內「攝」狼拍妙齡女報活逮，男子打開手機畫面時雙手發抖不知所措。（翻攝社會事新聞影音）

    彰化火車站電梯內「攝」狼拍妙齡女被活逮，男子鞠躬向女子道歉。（翻攝社會事新聞影音）

    彰化火車站電梯內「攝」狼拍妙齡女被活逮，男子鞠躬向女子道歉。（翻攝社會事新聞影音）

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