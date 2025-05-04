515國際家庭日 王惠美提「愛家5撇步」：做得到家庭就幸福

515國際家庭日，彰化縣長王惠美提「愛家5撇步」，做得到家庭就幸福。（圖由縣府提供）

2025/05/04 19:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府今天（4日）在和美鎮舉辦年度國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動，活動以「親子同樂，與愛同行」為主軸，透過豐富展演、趣味闖關與故事分享等多元形式，喚起社會對家庭教育的重視，縣長王惠美還以「5項愛家撇步」提醒大家，只要做得到，家庭就會很幸福。

王惠美提出的「5項愛家撇步」，分別是「眼睛」多觀察，眼神可以傳遞關愛；「耳朵」要多傾聽，讓孩子多說一點，用心聆聽孩子的心聲；「嘴巴」要多讚美，「愛之深、責之切」，如果多一些鼓勵，孩子的成長就會更快；「手」要多擁抱，多給予擁抱及愛的關懷，以及只要「真誠相愛、用心經營」家庭，只要做得到，家庭就會很幸福。

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王惠美表示，縣府長期將資源投入在學校教育，在孩子的成長路上，家庭的陪伴不可或缺，因此近年來，縣府對於「家庭教育」不斷地深入發展，也希望能夠結合家庭教育、學校教育和社會教育，讓孩子們能夠學習更快樂、活得更健康。

她指出，家庭教育中心過去一年來辦理153個場次活動，針對親子教育、婚姻經營、代溝等問題，服務人次超過2萬1700人。這次活動延續「家庭共學、世代共融」的目標，結合多元展演與親子闖關活動，讓民眾在寓教於樂的過程中進行情感交流。

教育處表示，本次「愛家515」活動內容多元且具創意，除了邀請和東國小、樂齡學習中心與社區大學帶來跨世代共學成果的精彩表演，現場亦精心規劃結合教育與娛樂的親子闖關活動；同步舉辦「愛與協作．美味時光」家庭貼文甄選，鼓勵親子家庭以影像紀錄生活中最幸福的時刻，展現共廚、共食的溫馨互動。

彰化縣政府今在和美鎮舉辦年度國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動，吸引大批親子參與。（圖由縣府提供）

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