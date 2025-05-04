罷免謝衣鳯面臨挑戰 卓冠廷：傅崐萁都二階達標 罷衣仍有機會

彰化罷團在埔鹽順澤宮前開講，網紅八炯（中）和新北市議員卓冠廷（右2）到場聲援。（記者顏宏駿攝）

2025/05/04 18:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立委第三選區罷免謝衣鳯面臨艱難的挑戰，但罷團仍不放棄，今天前進埔鹽順澤宮開講，網紅八炯、閔南狼、新北市議員卓冠廷等人都到場聲援，現場吸引近千位民眾聽講。卓冠廷喊話，彰化的鄉親不要氣餒，中、彰、投是連動的，南投罷免馬文君、游顥都能二階過關，彰化沒有理由不過關。

卓冠廷說，今天很多罷團都邀他去助講，他都推掉，因為彰化這次罷免非常艱困、危險，但大家不要喪志，在2個月前，有誰相信南投的馬文君和游顥連署會過關，如今還通過二階；在三個月前有誰相信花蓮的「傅氏王朝」會走今天這般境地，傅崐萁竟可以二階罷免過關。他拜託彰化的鄉親絕對不要放棄，只要現場的民眾，一人拉10票，謝衣鳯就可以罷免成功。

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卓冠廷表示，彰化罷衣仍有機會，因為彰化起步的晚，今年初罷免之火很早就在台北延燒，但彰化一直在除夕前一天才發動，截至目前為止的連署數雖不亮眼，但還有10天送件，這10天再衝一下，就能過關。

網紅八炯說，這次大罷免有很多意義，四一九台派、中華民國派在凱道大團結，這是中共習近平最害怕；我們面對的敵人是中共，但藍、白立委卻一直靠向中共，而台灣民主的可貴，就因為人民可以透過罷免，把紅統立委通通趕出立院，贏得抗共的聖戰。

彰化罷團在埔鹽順澤宮前開講，現場擠進近千位民眾聽講。（記者顏宏駿攝）

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