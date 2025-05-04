5人就有1位長者！ 彰化「照顧密碼」曝 7年翻2倍

截至目前為止，彰化縣已有353處社區關懷據點，涵蓋全縣村里近6成，第353處最近在員林市新興里揭牌啟用。（圖縣府提供）

2025/05/04 15:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣邁入高齡社會，每5人就有1人是長者，65歲以上人口已突破24萬人，占比近20％。為讓長輩在熟悉的環境中安養，縣府力推「一村里一社區關懷據點」政策，據點數7年來從原本150多處倍增至353處，涵蓋591個村里的近6成，形成遍布全縣的長照網絡。

這些社區關懷點不是單純的聚會場所，而是讓長輩動腦、動手、動身的健康基地，包括認知益智桌遊、體適能訓練、衛教講座等課程，長者不只參加活動，也建立起人際互動與支持系統。「媽媽以前都關在家，現在每週最期待來據點上課、聊天，感覺人開朗許多，老得沒那麼快！」83歲王姓阿嬤的兒子說，社區據點成了媽媽的「安親教室」。

請繼續往下閱讀...

本月初剛成立的第352與353處據點，分別在田中鎮東路里與員林市新興里揭牌，象徵社區照顧服務再擴點，也反映出民間對照顧資源的需求。同時，經由社區觀摩交流，讓尚未設點的村里發現，社區設點不是一個場所而已，還可整合日照中心、醫療院所、志工團體等資源，讓據點更有溫度，提升在地服務能量的同時，也讓長輩生活更有寄託，尤其透過音樂律動、手作課程，能讓不願出門的長輩，願意進入據點跟別人互動。

縣長王惠美指出，讓子女放心打拚，長輩安養在地，是她上任後持續推動的願景，縣府未來會持續擴增，努力達成一村里一據點的目標。

除此之外，縣府也同步打造高齡友善城市，推動長青幸福卡、假牙與老花眼鏡補助、訪視獨居長者、「守護BBCall」定位器、緊急救援等措施。其中長青幸福卡每月提供1000點社福點數，等同1000元，可搭公車、坐台鐵、搭計程車、看病折抵部分負擔，也能報名縣府合作旅遊行程，幫助長者走出家門、活動筋骨。

社區關懷點是讓長輩動腦、動手、動身的健康基地，高齡化社會對這類照顧資源的需求不斷提高。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法