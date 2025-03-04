天氣熱雷雨又來！彰化「禽」況不斷 中鏢場最多

彰化縣家禽場爆發禽流感疫情，第一時間動防所完成撲殺清場及消毒作業。（圖縣府提供）

2025/03/04 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕228連假過後，進入3月氣溫明顯回升，天氣變熱，再加上午後雷陣雨，讓人感受到春天氣候變化多端真的來了。不過，對家禽致命的新型H5N1亞型高病原性禽流感疫情都還在，彰化縣今年來累計已有5場家禽場中鏢，場數與雲林縣並列全國最高。彰化縣動物防疫所提醒業者持續提高警覺，不可掉以輕心。

根據農業部動植物防疫檢疫署公布最新資料，今年截至目前為止，國內這波高病原性禽流感確診及撲殺養禽場，彰化縣5場、雲林縣5場、台南市4場、嘉義縣1場，全台累計15場，被人道投藥撲殺的家禽39萬4486隻數，其中，約3成、近12萬隻在彰化縣。

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彰化縣確診5場有4場為蛋雞、1場土雞，第一時間動防所完成撲殺清場及消毒作業。

動防所提醒業者，不穩定的氣候因素也會造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，業者務必落實禽場防鳥設施、適時調整禽舍保溫設施並做好門禁管制，人員、車輛與蛋箱、禽籠器具進入禽場，一定要清潔消毒，每日自主觀察禽隻健康狀況，一旦發現異常，應主動通報，若被查有未依規定主動通報者，依規定最高重罰100萬元罰鍰，且所撲殺動物不予補償。

今年截至目前為止，全台有4個縣市傳出禽流感疫情，彰化縣與雲林縣各有5場淪陷，並列全國最多。（圖縣府提供）

彰化地區今天天氣晴朗炎熱，但傍晚突變天，雷聲大作並下起大雷雨，氣候變化多端，也宣告春天來了。（記者張聰秋攝）

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