彰南運動中心要關了！ 民眾吐槽：彰化還想蓋大巨蛋

彰南運動中心是彰化最大運動中心，每日可提供上千位民眾來運動。（記者陳冠備攝）

2025/03/04 18:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣4年前斥資4.7億元打造彰南國民運動中心，可提供南彰化的員林、永靖、社頭等鄉鎮數十萬民眾五星級運動場所，但業者3日卻公告將於4月30日終止營業，由於彰南運動中心有游泳池、籃球場等專業場地，每日有將近1000人在此運動，突然停止營業勢必影響眾人運動權利。

彰南國民運動中心佔地面積約6470坪，是彰化最大運動中心，內部規劃有溫水游泳池、挑高11米的綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室及體適能中心等6大設施，另外還有全國首創穿越運動中心的戶外地景跑道，設備堪稱五星級，然而開幕至今，人數卻不符期待，業者不堪每年千萬損失，決定先喊卡，消息傳出令不少人震驚，更有人吐槽，「開幕4年就要停，彰化還想蓋大巨蛋」。

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彰南國民運動中心執行長胡崇浩表示，自2021年接手以來，發現游泳池加熱系統故障、建築物滲水、消防設施缺失、戶外空間地坪凹陷等多項問題，經通報修繕達395次，儘管合約原定至2028年，但設備仍遲遲無法改善，已嚴重影響民眾安全及公司營運，因此決定提前終止合約。

胡崇浩指出，彰南運動中心不是一般健身房，使用費用不能用會員制，只能以「次」計算，因此針對各項運動項目推出月卡，比如使用健身房一次50元，使用游泳池一次100元等，目前平均每日有900多人使用，暑假每日有1300人，都不符預期，加上土地租金每年高達700萬，實在難以負荷，只能先喊卡。

彰化縣政府表示，彰南國民運動中心在完工後，由營造廠商、凱格公司及縣府三方驗收並現況點交，凱格公司營運期間所通報保固與設施異常問題，縣府亦依其工程契約函知營造廠商進行修繕保固，對於廠商片面提出提前終止契約及不實陳述的情事，本府將依約儘速召開「協調委員會」處理，同時確保消費者權益，督導凱格公司依消費者保護法辦理退費。

縣府教育處指出，依合約書規定，土地租金每年按申報地價3%計算繳納租金，凱格公司應本專業能力依約執行，卻僅因繼續營業有困難，就單方委由律師向縣府發函希望能終止合約，迄今尚未依約繳納2024年土地租金差額及2025年定額權利金與土地租金，對於廠商單方提出的情形，後續將依契約先協調雙方召開協調會辦理。

彰南運動中心業者不堪每年虧損千萬，公告將開放到4月30日止。（記者陳冠備攝）

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