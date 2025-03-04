為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化芬園風鈴木大開5成 「黃金大道」成打卡熱點

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木今天已大開5成，吸引遊客駐足擺拍。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木今天已大開5成，吸引遊客駐足擺拍。 （圖由米諾斯提供）

    2025/03/04 16:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕「黃金大道」成形！彰化縣芬園鄉彰南路600棵綿延5公里長的黃花風鈴木，今天（4日）已大開5成，繽紛燦爛的風鈴木熱情綻放，美得扣人心弦，吸引民眾駐足賞花。不過氣象預報會下雨，金黃色花朵恐被雨水打落，遊客若要打卡拍照可得趁早。

    今天有零星遊客專程來彰南路，三五好友站在黃花風鈴木樹下拍照打卡。遊客說，彰南路黃花風鈴木「黃金」廊道，已成為他們每年拍照打卡的熱門景點，風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起了黃金雨，甚具詩情畫意。

    攝影家米諾斯表示，彰南路沿線的黃花風鈴木，去年受暖冬影響，2月下旬就已盛開；今年氣候偏冷，直到本月初氣溫回暖才有幾棵樹滿開，滿開的黃花風鈴木，鮮豔的金黃色花海相當浪漫。連日高溫，今天黃花風鈴木已花開5成，已構築成一條金黃色的「黃金大道」，整片金黃色花海相當壯觀。

    他說，本週黃花風鈴木將迎來大爆發。不過根據氣象報告顯示，未來這幾天恐有降雨，一旦雨勢過大恐會將花朵拍落，因此民眾若想拍到美美的花海，最好趁晴天來拍照賞花。

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，寶藏寺前路段最密集，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，寶藏寺前路段最密集，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播