翻盤了！彰縣漁貨中心險變蚊子館 因這計畫被救

彰化海洋食研社靠「多元就業」育才推綠色旅遊，打造海洋文化新藍海。（圖勞動力發展署中彰投分署提供）

2025/03/04 12:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕在勞動力發展署中彰投分署推動「多元就業開發方案」助攻下，彰化縣海洋食研生產合作社翻轉命運！過去幾乎荒廢的漁貨中心，如今變身成海洋文化旅遊新熱點，不只潮間帶生態導覽超夯，連漁夫體驗、食魚教育都讓大人、小朋友玩到不想回家，這樣的轉型讓地方產業看到希望！

「這幾年來，王功變好多，沒想到當年快要變蚊子館的漁貨中心，現在成為觀光客打卡點！」海洋食研生產合作社表示，靠著這項計畫的補助，他們推出「蛤哥撐起一片天」方案，從培養導覽員、推動環境教育，到發展綠色旅遊，讓遊客實地體驗「從海洋到餐桌」的魅力，現在還要進一步串聯彰化海線其他產業，把永續漁業、無毒水產的概念推得更廣。

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除了產業翻轉，也有人生逆轉！住在芳苑的麗娟，以前為了家庭離開職場，打零工多年，直到2023年參與這項計畫，從學童導覽開始，意外發現自己對食魚文化和料理的興趣，進一步考取中餐丙級證照，如今搖身一變成為合作社的餐飲主廚，負責為遊客端出最鮮的在地海味。「沒想到有一天，我能靠著這些經驗，把家鄉的味道分享給大家！」麗娟笑說，這份工作讓她的職涯重生，也讓她找回成就感。

中彰投分署表示，「多元就業開發方案」不只是補助金，還能幫助中高齡、二度就業婦女、身心障礙者找回工作機會，提供顧問輔導、行銷培訓，讓地方產業發展與個人就業雙贏。今年提案申請即日起開放，至6月30日截止，3月19、24、31日將在中彰投分署舉辦3場說明會，想搶這波資源者可別錯過了！詳情請上官網查詢或電洽（04）23592181轉2222。

彰化海洋食研社透過「多元就業」補助，推動「蛤哥撐起一片天」計畫，推廣綠色旅遊。（圖勞動力發展署中彰投分署提供）

「多元就業」不只補助金，更助中高齡、二度就業婦女、身障者重返職場，帶動產業與就業雙贏。（圖勞動力發展署中彰投分署提供）

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