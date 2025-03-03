犬貓飼主注意！ 狂犬病疫苗1劑140元 彰化9場時間地點曝光

彰化縣本月舉辦9場狂犬病疫苗注射活動，動防所提醒飼主，狂犬病致死率近100%，每年都要打。（縣府提供）

2025/03/03 20:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕狂犬病是人畜共通傳染病，發病後致死率近100％，為防範高風險疾病，彰化縣動物防疫所啟動狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動，本（3）月共將舉辦9場次，首場5日在埔鹽鄉公所前廣場，最終場21日在埔心鄉公所清潔隊旁，民眾可就近攜帶犬貓施打疫苗，落實飼主責任。

其他場次與時間為6日埤頭鄉芙朝社區活動中心、7日秀水鄉公所前廣場、8日員林市湶州寮卡達車休憩區、11日北斗鎮武英殿活動中心、12日大村鄉公所前廣場、13日永靖鄉公所前廣場、15日田尾鄉遊客服務中心前廣場，全部場次都是當天早上9點到11點。

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彰化縣動物防疫所表示，依法飼主應每年替犬貓施打1次狂犬病疫苗，否則恐面臨3萬元至15萬元罰鍰。這次巡迴活動不僅提供狂犬病疫苗注射，每劑注射費用140元，現場還能辦理寵物登記及晶片植入，費用依飼主是否設籍彰化及寵物是否絕育而異，登記費最低免費，最高1300元。

動物防疫所提醒，未替犬貓登記及植入晶片者，恐面臨3000元至1萬5000元罰鍰，民眾應及早替寵物完成登記，避免受罰。

養毛孩不只陪伴，記得每年帶牠打狂犬病疫苗。（記者張聰秋攝）

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