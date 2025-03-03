營運才3年多！彰南運動中心控彰化縣府罔顧民眾安全 宣布解約停運！

彰南運動中心宣布5月1日起全面終止服務。（資料照）

2025/03/03 20:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於彰化縣員林市、委由民間公司經營的「彰南國民運動中心」，2021年10月27日開幕，沒想到今天（3日）突然發聲明控訴彰化縣政府長期無視、輕視建物保固缺失與設施異常等事件，嚴重影響民眾安全與使用權益，為維護公司服務商譽及保障民眾生命財產安全，特別公告與彰化縣府終止契約，彰南國民運動中心將於5月1日起全面終止服務，即日起受理各項服務退費。

目前負責營運彰南國民運動中心的「凱格大巨蛋運動股份有限公司彰南分公司」，今天傍晚透過臉書粉專發布公告，「本公司自110年起營運管理彰南國民運動中心，向來秉持『專業服務、用心經營』初衷，善盡公有運動場館良善管理義務，並積極推動在地體育發展與民眾運動服務，承蒙在地民眾與各界長期支持與鼓勵，本公司深表謝忱。」

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「然而經營四年以來，彰南國民運動中心發生多起建物嚴重滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞及戶外空間地坪凹陷……等各項建物保固缺失與設施異常事件，迄今累積達395項，長久以來飽受修繕延誤、缺失推諉等情事，已嚴重影響民眾安全與使用權益，並造成本公司人力維運負擔與額外成本支出，而主管機關罔顧本公司經營權益、營運損失及種種經營條件不公情事，亦已嚴重違背『促進民間參與公共建設』，政府、企業與民眾『三贏』精神。」

「為維護本公司服務商譽與權益及保障民眾生命財產安全，特此敬告彰南國民運動中心營運服務至114年4月30日（體適能中心為進行設備盤整修繕及後續點交，開放服務至3月31日止），且逕與彰化縣政府終止契約，並自即日起受理各項服務退費，以確保消費者權益。終止彰南國民運動中心營運服務其非所願，期望各界與民眾諒體本公司經營服務困境，特此聲明。」

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