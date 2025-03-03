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    網路賣毒被逮反控警「釣魚」 法官認有證據力判8年2月

    網路賣毒被警抓到，法官判8年2月徒刑。（資料照）

    網路賣毒被警抓到，法官判8年2月徒刑。（資料照）

    2025/03/03 17:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住台中市一名吳男，公然在Twitter及LINE等通訊軟體張貼「販賣混合毒品咖啡包」的訊息，被電信警察巡邏發現，彰化警方佯裝成買家，上門逮人，吳男遭法院依違反毒品防制條例，判處8年2月徒刑，並沒收其部分毒品及相關證物。

    吳男在法庭指控警方，以引誘手段，蒐集其犯罪證據，此等「釣魚式辦案」已違反法定程序所取得之證據資料，不具有證據能力。

    但法官表示，若被告本身就有犯罪之念頭，警察人員縱有實施「誘捕偵查」之方法，僅係讓其犯行「提前」浮現，並非藉此惹起行為之犯意，此案偵查方法屬合乎法律規範之目的，也不違反比例原則，未超越「許容限度」之情形，在此情況下所取得之證據，可以作為認定犯罪之依據。

    判決書指出，29歲吳男前年7月在網路以「張姓少年」之名張貼販賣毒品咖啡包，吸引陳女先以1500元向他買5包含有甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包，吳男利用台中一家超商將毒品咖啡包寄到桃園市另一家超商，陳女在桃園超商收到貨後，第二次再以1500元向他買5包毒品咖啡包，並一次匯款3千元給吳男。

    彰化員警在網路巡邏時發現吳男公開貼文販毒，即喬裝買家向吳以1200元購買毒品咖啡包，並在台中市區逮捕吳男時，吳男趕緊將身上3包愷他命丟掉，警方後又在吳男住處查獲50包毒品咖啡他、安非他命、愷他命等毒品共8包。

    法官認為，依毒品危害防制條例第4條第3項規定販毒為7年以上有期徒刑，且吳男已為累犯，吳男明知毒品戕害人體身心健康甚鉅，一經染毒，極易成癮，猶不思尋求身心之正當發展，無視政府反毒政策及宣導，竟意圖營利販賣第三級毒品，同時混合二種以上毒品之成分，所為實屬不該，因此仍重判8年2月，全案可上訴。

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