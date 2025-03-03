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    聞到瓦斯味怎麼辦？彰縣消防局曝4步驟保命

    瓦斯外洩處理步驟。（圖由消防局提供）

    瓦斯外洩處理步驟。（圖由消防局提供）

    2025/03/03 12:01

    〔記者湯世名／彰化報導〕聞到瓦斯味怎麼辦？彰化縣3年來共發生25件因瓦斯洩漏引發的火災，其中去年還發生2起瓦斯氣爆，造成3人受傷，消防局今天（3日）提醒，民眾發現瓦斯外洩時，應施行「避免使用電器、關閉瓦斯開關、保持通風、撤離報警」4個步驟，以確保自身及家人生命安全。

    彰化縣消防局指出，當家中或周圍出現瓦斯異味時，民眾應避免使用電器，勿開啟或關閉燈光、抽風機、電風扇等電器設備，以免產生火花，緊接著迅速關閉瓦斯源，防止進一步洩漏，再打開窗戶，讓瓦斯迅速擴散至戶外，緊接著快速離開現場，遠離洩漏區域，並撥打119通知消防單位前來處理。

    消防局提醒，使用瓦斯桶的家庭應定期檢查管線與設備，特別是在冬季等高風險時期，更應加強安全維護。關鍵注意事項，包括瓦斯桶應放置於戶外或通風良好的環境，避免在密閉空間內積聚高濃度瓦斯。瓦斯軟管與瓦斯桶的連接處應安裝防脫落裝置，確保穩固不鬆脫。瓦斯桶應保持直立並固定，以免翻倒導致洩漏風險。

    消防局強調，當瓦斯氣體與空氣中的氧氣混合並達到爆炸濃度時，任何微小火源都可能引發劇烈爆炸，導致嚴重人員傷亡及財產損失。每年因瓦斯外洩、使用不當或設備維護不良而引發的事故層出不窮，民眾應時刻保持警覺，落實日常安全檢查，避免因疏忽釀成悲劇。

    彰化縣消防局提醒，使用瓦斯桶的家庭應定期檢查管線與設備。（圖由消防局提供）

    彰化縣消防局提醒，使用瓦斯桶的家庭應定期檢查管線與設備。（圖由消防局提供）

    民眾應落實瓦斯桶日常安全檢查，避免因疏忽釀成悲劇。（圖由消防局提供）

    民眾應落實瓦斯桶日常安全檢查，避免因疏忽釀成悲劇。（圖由消防局提供）

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