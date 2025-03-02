3200元紅包惹禍！彰化1清潔隊員判1年10月、1免刑

清潔隊員收紅包，事後清潔隊近百人簽下「自清聲明」（左圖）。（記者顏宏駿翻攝「溪湖清潔隊」臉書）

2025/03/02 19:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮2間工廠，為感謝公所清潔隊協助清運垃圾，老闆主動塞紅包給2名隊員，2老闆日前被判有期徒刑2月、緩刑2年。今2名收現金的清潔隊員1個被判免刑，另一個被則被依貪污罪判刑1年10月，緩刑3年，並得支付公庫5萬元。2人刑度之所以有別，係因先收到錢的A男，返隊途中把一半分給B男，B男事後跑到廉政署自首，因此揭發此案，獲判免刑。2人共收現金3200元，卻掀起軒然大波，令同事始料未及。

判決書指出，A男是清潔車駕駛，他在清潔隊服務年資有9年，B男是隨車清潔人員，他的服務年資有26年。2022年1月間，2人前往彰化某鞋廠協助業者清運垃圾，老闆將新台幣2000元現金放在香菸盒，用賄賂以感謝2名清潔隊員，駕駛A男收下後，返隊途中分一半即1000元給B男；數天後，2名清潔隊員前往另一間五金批發業者協助清運廢棄物，業者給A男2包裝有600元現金的紅包，返隊途中，A男拿出1紅包給B男。

請繼續往下閱讀...

B男事後主動向法務部廉政署中部地區調查組自首，自動繳交所得財物1600元，因而查獲本案，所以獲免刑。

法官表示，被告A男身為清潔隊隊員，明知為民眾清理一般廢棄物，不能收取財物，卻仍收取業者交付之現金1600元，因而損害公務員之廉潔性及公務機關之形象，法治觀念顯有偏差，所為殊不足取，並考量被告自始坦承犯行，並繳回犯罪所得之犯後態度、收賄之金錢僅有1,600元、無前科之素行，判刑1年10月，緩刑3年，支付公庫5萬元。

此案驚動溪湖鎮公所，逼得清潔隊近百人簽下「自清聲明」，全隊被搞得「雞飛狗跳」，政風室還將塞紅包的工廠負責人移送彰化地檢署偵辦，2名老闆日前被判有期徒刑2月，緩刑2年，必須支付公庫2萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法