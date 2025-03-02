為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化男出借帳戶！沒拿到半毛錢 法官判還320萬

    張男把帳戶提供給詐團使用，分文未得，今被判賠320萬元。（情境圖）

    張男把帳戶提供給詐團使用，分文未得，今被判賠320萬元。（情境圖）

    2025/03/02 16:44

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣張男將自己的帳戶提供給詐騙集團使用，陳男受騙上當，短短2天匯入320萬元，張男因幫助洗錢被判4月徒刑，他分文未得還被提民事求償，彰化地方法院認定張男幫助詐欺集團成員實施詐欺行為，造成侵權行為，應賠被害人320萬元。

    判決書指出，張男自稱欠債10萬元，為了獲得酬勞，將個人的帳戶及提款密碼提供給一名叫「阿育」的男子，他透過TELEGRAM軟體聯絡對方，對方派一名叫「寶貝球」的人取拿，自始自終他沒拿到半毛錢。

    判決書說，受害的陳男先在YOUTUBE看到「阿育」正屬成員的投資訊息廣告，陳被引導到某LINE投資群組，佯稱可至指定網路投資平台進行投資等語，致陳男先於2022年10月11日11時5分匯款140萬元、同日11時17分匯款140萬元、隔天上午10時54分匯款40萬元至張男的帳戶。

    張男在法庭上口口聲聲說「我沒有拿到半毛錢」，但法官表示，被告雖稱沒有收到酬勞，應該免除賠償責任，但該案被告幫助詐欺集團成員易於遂行詐騙之犯行，致原告受有320萬元之損害，是被告幫助詐欺集團成員實施詐欺行為，此為共同侵權之行為，原告依民法第184條第1項前段（因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任）、第185條（數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任）規定請求被告賠償320萬元，為有理由。被告既幫助詐騙集團成員詐騙原告，不論有無分得款項，均得償還全部款項。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播