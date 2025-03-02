這不是P圖！鄉間早晨火燒雲的天然倒影 竟然要感謝它

彰化縣秀水攝影愛好者林榮生，運用水田只先灌溉而尚未插秧，拍下難得一見火燒雲的倒影。（林榮生提供）

2025/03/02 06:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕火燒雲出大景！彰化縣秀水鄉攝影好手林榮生因為睡不著，提早起床，才一探頭就發現天空出現火燒雲，馬上衝出家門，拍下火燒雲的天然倒影。林榮生說，一切感謝一期稻作開始灌溉，水田有著清澈的水，才能拍下季節限定的火燒雲。

林榮生說，一般火燒雲都是在傍晚比較多，早晨就出現火燒雲的機會少之又少。對攝影同好來說，傍晚火燒雲可以根據氣象報導去預測，但早晨的火燒雲還不容易預測，能夠遇到又拍到，還搭配絕妙的一期倒作剛灌溉的水田，難怪他被說是「人品大爆發」。

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林榮生指出，火燒雲要拍倒影，往往都是運用湖邊或是水池旁的地理條件，但他因為一早起床才發現，立即抓著相機就往外衝，他決定以附近充滿日式風的寶灝禪寺為背景，拍下如畫布般熱情如火的火燒雲。

由於剛好在一期稻作才開始灌溉，下一步就是要準備插秧，林榮生說，他見機不可失，馬上就抓住天空是火燒雲，倒影在尚未插秧的水田裡，乍看就好像是AI生成圖，其實完全不是。

林榮生說，並非水田都可以拍倒影，因為水田的水很可能天氣太熱被蒸發，或是灌溉時間久了一點，水也會因為變得濁濁的，這樣拍起來就很傷風景。

林榮生說，等到他克服所有細節後，終於完成清晨火燒雲的倒影照，許多人都說太好運了，必須天時、地利與人和，缺一不可。

彰化縣秀水攝影愛好者林榮生，運用水田只先灌溉而尚未插秧，拍下難得一見火燒雲的倒影。（林榮生提供）

彰化縣秀水攝影愛好者林榮生，運用水田只先灌溉而尚未插秧，拍下難得一見火燒雲的倒影。（林榮生提供）

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