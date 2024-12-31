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    首頁　>　彰化縣

    重現賞櫻秘境 員林百果山補植100棵櫻花

    員林市公所舉辦補種櫻花儀式，期盼重現百果山櫻花大道風華。（員林市公所提供）

    員林市公所舉辦補種櫻花儀式，期盼重現百果山櫻花大道風華。（員林市公所提供）

    2024/12/31 19:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市湖水路上曾種滿櫻花，後來因拓寬道路，逾半櫻花樹遭剷除，當地多位民代向農業部林業及自然保育署南投分署爭取種植100株櫻花，員林市公所本週進行補種，從明湖國小延伸到吳家古厝，預計3年後就能開花，盼重現百果山櫻花大道風華。

    員林百果山海拔僅500多公尺，種植櫻花不易，但喜愛櫻花的湖水里前里長吳信夫，沿湖水路種植200棵山櫻花，以及在吳家古厝石階旁種植30株八重櫻，每年櫻花季到來，就形成一條400公尺長的櫻花大道，後來因為振興排水施工，近9成櫻花樹遭剷除，僅剩不到20株，百果山櫻花大道因此沒落。

    今年初，員林市代會主席張國良、市代張偉傑和縣議員曹嘉豪，向林業及自然保育署南投分署等單位，爭取到上百株櫻花樹苗，配合植樹季節，本週進行種植，員林市公所舉行「櫻木花道，詩光茶宴」種植記者會，並邀請地方著名詩人也是開林寺主委吳春景，提供有關湖水里櫻花的詩作看板布置。

    張偉傑表示，吳家石階古厝櫻花年年盛開，已成為彰化最紅賞櫻祕境，證明百果山有發展櫻花的可能性，不少里民多次跟他反映，希望恢復櫻花大道美景，因此他向林保署爭取100株櫻花栽種，期待重現櫻花大道盛景，帶動地方旅遊觀光。

    員林市公所主任秘書賴冠宇表示，期盼透過這次櫻花補植，能重現百果山櫻花大道盛況，每年2月賞櫻、3月有蜀葵花季，4至5月有藤山步道桐花節，員林越來越多賞花祕境。

    員林吳家古厝是當地賞櫻秘境。（資料照）

    員林吳家古厝是當地賞櫻秘境。（資料照）

    員林市湖水路上曾種滿應化，後因排水施工遭砍除。（資料照）

    員林市湖水路上曾種滿應化，後因排水施工遭砍除。（資料照）

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