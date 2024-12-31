悚！男抱1歲孫女過街遭轎車撞飛 爬起先救孫女

男子與孫女（紅圈）被轎車撞擊噴飛。 （警方提供）

2024/12/31 11:22

〔記者湯世名／彰化報導〕悚！1名60歲男子昨晚（30日）抱著1歲孫女行經彰化縣芬園鄉一處斑馬線時，突然被1輛轎車猛烈撞擊，男子與孫女當場噴飛，男子手腳受傷，顧不得傷勢趕緊起身救孫女，雙雙送醫，孫女留院觀察，所幸均無生命危險，闖禍的駕駛則因行經行人穿越道未禮讓行人導致受傷等被開單告發，肇事原因進一步釐清中。

彰化警分局調查，這起車禍事故發生在昨晚6點多，1名60歲男子抱著1歲孫女、1隻狗，行經芬園鄉溪頭村彰南路1段與員草路1段路口斑馬線時，突然有1輛轎車於彰南路1段與員草路1段路口左轉，男子當場被轎車撞擊噴飛，手中抱著的孫女也鬆脫後掉落地面。

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男子遭撞後趕緊起身抱起孫女查看有無傷勢，消防局據報派員趕往現場，男子手腳骨折、孫女則無明顯傷勢，2人皆送往南投草屯佑民醫院治療，孫女留院觀察。

肇事駕駛向警方表示當時綠燈剛起步，看到對向車道剛好沒車，便加速左轉，駛至接近行人穿越道時才注意到有行人在行走，因煞車不及撞上行人。警方實施酒測，酒測值為0，針對駕駛違規部分，涉及行經行人穿越道未禮讓行人導致受傷、轉彎時未減速慢行、行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎等行為製單告發。

男子與孫女（紅圈）被轎車撞擊噴飛，男子爬起後顧不得傷勢先救孫女。 （警方提供）

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