再見了！彰化火車站前的台鐵宿舍與貨運服務所 2025年開拆！

彰化火車站前的台鐵宿舍與貨運服務所確定2025年開拆，走入歷史！（記者劉曉欣攝）

2024/12/31 06:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前、位於彰化市三民路上的連棟台鐵宿舍與貨運服務所，確定將於2025年拆除！台鐵公司表示，因為建物老舊有安全疑慮，決定在2025年上半年辦理拆除作業，長期將配合彰化鐵路高架化計畫的開發，短期將開闢付費停車場，以紓解台鐵彰化站前停車問題！

近來許多彰化通車族都發現火車站前、位於彰化市三民路一排的台鐵老宿舍，突然拉起封鎖線，還貼出了公告，公告寫著因為施工需要將於2025年1月2日到6月30日進場作業，作業期間禁止停放車輛。客運業者則是貼出公告點明因為老宿舍要拆除，所以將座椅先行撤除，才讓拆除消息曝光了。

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針對彰化市三民路連棟宿舍要拆除一事，台鐵公司表示，彰化市三民路5、7、9號連棟住宅原本作為宿舍使用，後來經過耐震評估後，發現有安全疑慮，將辦理建物拆除。而位於彰化市三民路3號，也就在鐵警局彰化分駐所旁的一整棟建物，原為台鐵貨運服務總所彰化服務處辦公室，也因為建物老舊，考量有安全疑慮，也將辦理建物拆除。

而在拆除彰化火車站前的連棟台鐵宿舍與貨運服務所之後的規劃，台鐵公司表示，長期會配合彰化鐵路高架計畫案整體檢討開發方式，短期則是開闢付費停車場供民眾使用，以紓解彰化火車站前的停車問題。

彰化市長林世賢表示，彰化市三民路上的連棟台鐵宿舍與貨運服務所，都是彰化火車站前的地標建物，這是進出彰化火車站必經之處，也是彰化人共同回憶。由於後站的扇庫停車場機車位一位難求，期許拆除後的前站空地能夠規劃停車場。

彰化市南方書店業者指出，該書店緊鄰台鐵連棟宿舍，早年曾跑進去宿舍玩耍，宿舍風格類似眷村建築，牆壁很薄，只要稍微大聲說話，隔壁就可以聽到，裡面有個可以洗衣服的水池。後來宿舍功能不再，騎樓成為髒亂點，有亂停的機車、更有隨手丟的垃圾，還有遊民的隨地便溺。

南方書店業者強調，彰化火車站商圈近來都在拆房子，先是因為地標喬友大樓在火災後判定危樓，整棟大樓夷為平地，如今又是拆除台鐵老宿舍與貨運服務所，如果能夠拆後可以闢建為機車停車場，解決長期站前機車亂停的頭痛問題，全民也會樂觀其成。

彰化火車站前的貨運服務所，建物的風格獨樹一格。（記者劉曉欣攝）

彰化火車站前、位於三民路上的台鐵連棟宿舍，確定2025年開拆！（記者劉曉欣攝）

再見了！彰化火車站前的台鐵連棟老宿舍已拉起封鎖線，並貼出公告，確定2025年開拆！（記者劉曉欣攝）

再見了！彰化火車站前的台鐵連棟老宿舍已拉起封鎖線，並貼出公告，確定2025年開拆！（記者劉曉欣攝）

再見了！彰化火車站前的台鐵連棟老宿舍已拉起封鎖線，並貼出公告，確定2025年開拆！（記者劉曉欣攝）

彰化火車站前、位於三民路上的台鐵連棟老宿舍，依稀可以看到有車勤部男女宿舍的字樣。（記者劉曉欣攝）

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