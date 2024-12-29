彰化北斗辦開心農場 72鎮民搶掏500元當農夫

北斗鎮公所連續2年舉辦「都市樂活開心農場」活動，吸引不少民眾報名當都市農夫。（記者陳冠備攝）

2024/12/29 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕為讓民眾嚮往田園生活，彰化縣北斗鎮公所連續2年舉辦「都市樂活開心農場」活動，在住宅區內種植5000顆花椰菜跟結頭菜，原本預估收60人，結果暴增72人搶當都市農夫。陳姓鎮民說，只要花500元，就可以採收近百顆超大的花椰菜，又能享受收穫的喜悅，CP值超級划算。

北斗鎮長顏宏霖表示，台灣很多長輩退休後喜歡種植蔬菜、水果等農作物排解時間，可是北斗鎮發展都會化，市區內能種植的農田少之又少，去年剛好有一名老農有塊3分大的農地在市區，表明不想再耕作，後來公所取得徵用，決定邀請全民來種菜，辦理開心農場活動，每人只要500元，就有專業教授指導自然農法耕作，且種植約3個月就可採收。

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顏宏霖說，今年報名人數暴增，只好緊急整理農地，最後規劃可供72人種植，並配合植物季節性，種植花椰菜跟結頭菜，可採收至少5000顆，且這2個蔬菜品種，好種又好吃，讓長輩種菜種得很有成就感，建立對植物的熱趣，經常見他們來除草施肥，退休一點都不無聊。

北斗鎮前大新里里長陳妤静說，退休後也想種菜，又不太會種，透過都市農夫活動，可以學會簡單種菜技巧，而且市區種菜，病蟲害似乎比農業區少，每次收成至少50顆以上，多到吃不玩，因此常拿來送親友，分享收穫的喜悅。

彰化北斗舉辦都市樂活開心農場活動，前大新里前里陳妤静也來參加，並表示每次收成至少50顆以上，常拿來送親友，分享收穫的喜悅。（記者陳冠備攝）

北斗鎮公所舉辦「都市樂活開心農場」活動，在住宅區內種植約5000顆花椰菜跟結頭菜。（記者陳冠備攝）

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