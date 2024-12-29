為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化北斗辦開心農場 72鎮民搶掏500元當農夫

    北斗鎮公所連續2年舉辦「都市樂活開心農場」活動，吸引不少民眾報名當都市農夫。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮公所連續2年舉辦「都市樂活開心農場」活動，吸引不少民眾報名當都市農夫。（記者陳冠備攝）

    2024/12/29 19:04

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為讓民眾嚮往田園生活，彰化縣北斗鎮公所連續2年舉辦「都市樂活開心農場」活動，在住宅區內種植5000顆花椰菜跟結頭菜，原本預估收60人，結果暴增72人搶當都市農夫。陳姓鎮民說，只要花500元，就可以採收近百顆超大的花椰菜，又能享受收穫的喜悅，CP值超級划算。

    北斗鎮長顏宏霖表示，台灣很多長輩退休後喜歡種植蔬菜、水果等農作物排解時間，可是北斗鎮發展都會化，市區內能種植的農田少之又少，去年剛好有一名老農有塊3分大的農地在市區，表明不想再耕作，後來公所取得徵用，決定邀請全民來種菜，辦理開心農場活動，每人只要500元，就有專業教授指導自然農法耕作，且種植約3個月就可採收。

    顏宏霖說，今年報名人數暴增，只好緊急整理農地，最後規劃可供72人種植，並配合植物季節性，種植花椰菜跟結頭菜，可採收至少5000顆，且這2個蔬菜品種，好種又好吃，讓長輩種菜種得很有成就感，建立對植物的熱趣，經常見他們來除草施肥，退休一點都不無聊。

    北斗鎮前大新里里長陳妤静說，退休後也想種菜，又不太會種，透過都市農夫活動，可以學會簡單種菜技巧，而且市區種菜，病蟲害似乎比農業區少，每次收成至少50顆以上，多到吃不玩，因此常拿來送親友，分享收穫的喜悅。

    彰化北斗舉辦都市樂活開心農場活動，前大新里前里陳妤静也來參加，並表示每次收成至少50顆以上，常拿來送親友，分享收穫的喜悅。（記者陳冠備攝）

    彰化北斗舉辦都市樂活開心農場活動，前大新里前里陳妤静也來參加，並表示每次收成至少50顆以上，常拿來送親友，分享收穫的喜悅。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮公所舉辦「都市樂活開心農場」活動，在住宅區內種植約5000顆花椰菜跟結頭菜。（記者陳冠備攝）

    北斗鎮公所舉辦「都市樂活開心農場」活動，在住宅區內種植約5000顆花椰菜跟結頭菜。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播