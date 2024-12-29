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    亮起來！台1線省道彰化段絕美燈籠海來了！

    刷一波燈籠海！彰化藝術館廣場的燈籠海是台一線彰化路段最暖的街景。（記者劉曉欣攝）

    刷一波燈籠海！彰化藝術館廣場的燈籠海是台一線彰化路段最暖的街景。（記者劉曉欣攝）

    2024/12/29 18:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕刷一波燈籠海！台一線省道彰化藝術館前的絕美燈籠海已高高掛起來，今天（29日）也邀請300位藝術家以「彰邑百景」為題在燈籠上彩繪。彰化市長林世賢表示，省道燈籠海將一路亮到元宵，年貨大街與舊城區將接力完成佈燈，妝點彰化市更有年味！

    彰化藝術館就位在八卦山牌樓旁的台一線彰化段的交通要道上，每到春節就掛起數百個燈籠，入夜點亮的燈籠海，總成為台一線中部路段入夜最暖的閃閃街景。市公所邀請的藝術家，今天就在燈籠海下方進行大燈籠彩繪，由於即將迎接蛇年到來，蛇也成為許多人彩繪的主題。

    林世賢表示，彰化藝術館位居交通要道，南來北往行經台一線彰化段，坐在車上就都可以看到這片燈籠海，每年都有許多人入夜後專程跑來打卡拍照，因此，目前完成佈燈後，就馬上點燈，讓路過民眾都可以順道賞花燈。

    而今天300位藝術家所彩繪的大燈籠，預計將掛在市公所，點亮市公所廣場。林世賢指出，明年春節連假有9天，市公所確定一口氣連著開辦年貨大街與春節市集，永樂街在這9天將是天天都有活動，年貨大街與舊城區都會進行佈燈，讓彰化市更有年味。

    彰化市公所邀請300位藝術家進行彩繪燈籠，主題就鎖定彰化百景。（記者劉曉欣攝）

    彰化市公所邀請300位藝術家進行彩繪燈籠，主題就鎖定彰化百景。（記者劉曉欣攝）

    彰化市公所邀請300位藝術家進行彩繪燈籠，主題就鎖定彰化百景。（記者劉曉欣攝）

    彰化市公所邀請300位藝術家進行彩繪燈籠，主題就鎖定彰化百景。（記者劉曉欣攝）

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