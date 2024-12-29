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    首頁　>　彰化縣

    酒吧亮槍炫耀誤擊友人女友胡扯「看煙火中彈」 二審判2年6月

    彰化一名王姓男子，前年2月攜帶槍彈到彰化一間酒吧把玩炫耀，卻走火擊傷同行李姓女子，台中高分院駁回上訴，維持2年6月徒刑。（記者陳建志攝）

    彰化一名王姓男子，前年2月攜帶槍彈到彰化一間酒吧把玩炫耀，卻走火擊傷同行李姓女子，台中高分院駁回上訴，維持2年6月徒刑。（記者陳建志攝）

    2024/12/29 16:47

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣王姓男子前年底花了10萬元購買手槍、子彈，去年初在彰化縣一間酒吧喝酒時，將槍彈拿出把玩炫耀，卻誤射到場友人的李姓女友，李女就醫時為掩護，還辯稱是在台中看煙火中彈，但因車行紀錄露餡，加上醫生從膝蓋取出彈頭，一審判王男2年6月徒刑、併科罰金5萬元，覺得太重上訴，二審駁回維持原判。

    彰化地院判決指出，前年12月王男以代價10萬元，透過王姓友人購得具殺傷力的非制式手槍1把和子彈1顆，去年2月25日凌晨1點多，王男約洪姓友人和洪男李姓女友前往彰化一家音樂酒吧包廂，王男拿出手槍把玩，卻走火射中李女的左腿膝蓋，送醫後手術取出彈頭1顆後，醫院報警處理。

    李女和洪男一開始先佯稱是在台中市看煙火時中彈，不過警方調閱車行紀錄，發現他們當晚都在彰化，戳破兩人謊言，兩人才坦承是在彰化音樂酒吧中彈，警方鎖定王男犯案，透過王男父親勸他出來面對，經溝通王男在隔天帶著槍彈到警局投案。

    王男一開始供稱，槍彈是向他人借來把玩，之後才又坦承是自己斥資購買，因炫耀才誤擊，一審認為持槍行為對他人人身安全及社會治安均造成重大危險，依持有非制式手槍罪，處有期徒刑2年6月，併科5萬元罰金，王男認為判太重上訴二審。

    台中高分院審理後認為，王男自稱是出於炫耀而非有其他犯罪目的，而持有具殺傷力手槍、子彈，並考量他年紀尚輕，犯後已坦承犯行，對於受傷的李姓女子也有賠償損害，認一審認事用法並無違誤，駁回上訴，維持2年6月徒刑，可上訴。

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