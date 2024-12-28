上廁所像回家！彰化75座公廁升級了 衛生紙直接沖臭味OUT

彰化縣鹿港公會堂旁公廁，提供遊客舒適的上廁所環境，使用率極高。（記者張聰秋攝）

2024/12/28 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕上公廁也能像在家一樣舒適！乾淨、清爽，衛生紙用完直接丟進馬桶，免去找垃圾桶的困擾，這樣的如廁體驗在彰化縣不再是夢。今年，彰化縣環保局完成了75座公廁的大改造，這些公廁全都通過環保署的特優場所認證，告別髒、濕、臭，還貼心提供可沖馬桶的衛生紙，讓民眾上廁所變得超方便。

「這公廁超棒！衛生紙直接丟馬桶沖掉，完全不臭也不怕垃圾溢出，超方便！」民眾說，「以前最怕上公廁沒地方丟衛生紙，現在乾淨又不臭，真的很貼心！」許多民眾直呼，這些改造後的公廁完全改變了以往的印象，乾淨得就像家裡的廁所一樣，真正做到民生設施的升級與用心。

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今年在環境部的補助下，彰化縣環保局投入超過4400萬元，改造75座公廁，從便器、管線到地磚全面更新，並增建無障礙廁所和坐式馬桶，打造更友善的如廁環境，尤其針對身障者與高齡族群更加貼心。不僅如此，環保局還和全縣26個鄉鎮市公所攜手，定期巡查公廁環境，一旦發現問題，立即通知管理單位改進，確保公廁隨時保持乾淨整潔。

彰化縣目前列管1534座公廁，環保局透過分年清查、公廁分級評鑑制度及後續改善輔導，成功塑造出全縣公廁潔淨環境。其中約25%（380座）的特優級公廁，設計達到衛生紙可直接沖馬桶的標準，大幅提升使用便利性，而此次修繕的75座公廁更是全數通過特優認證，展現縣府對公共環境的重視。

環保局表示，未來還將推廣性別友善廁所，廣設哺乳室和親子公廁，持續升級彰化縣的公共廁所軟硬體環境，讓民眾享受更優質的服務。

彰化縣目前列管1534座公廁，環保局透過分年清查、公廁分級評鑑制度及後續改善輔導，成功塑造出全縣公廁潔淨環境。（記者張聰秋攝）

彰化縣列管公廁，都是特優級公廁，在管理單位維護下，告別髒、濕、臭。（記者張聰秋攝）

為維護公廁特優級，環保局和管理單位攜手，定期巡查公廁環境，一旦發現問題，立即通知管理單位改進，確保公廁隨時保持乾淨整潔。 （記者張聰秋攝）

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