足感心！陳素月前腳立院拚藍白 後腳立馬回家替兒理髮送入伍

陳素月的兒子即將入伍，她特別幫兒子理頭髮；圖右是陳素月上週抗拒藍白硬推「三大惡法」的畫面。（翻攝自陳素月臉書）

2024/12/28 15:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立委陳素月身為單親媽媽，兒子即將要入伍當兵，上週她還在立法院跟藍白立委奮戰，日前急忙抽空返回彰化，只為了替即將入伍當兵的兒子理個小光頭。

陳素月今將照片PO上臉書，支持者都覺得「揪感心」！今天她受訪時表示，自己每天通車來回立法院和彰化，上週藍營硬推「三大惡法」，三黨天天甲級動員，她每天早出晚歸，甚至要撤夜守候對手的動作，但「兒子當兵」她一直掛在心頭，很怕錯過她入伍的時間。

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她說，從事公職以來，能跟兒子相處的時間不多，入伍當兵是神聖的日子，26日她提早從台北趕回到彰化，親自執剪為兒子剃個小光頭，在剪頭髮時「萬般滋味上心頭」，兒子能保家衛家，她感到很高興、很光榮，另一方面想到中國從未放棄武力犯台，台灣處在地緣政治核心，處境艱難。為了守護台灣得來不易的民主價值和生活方式，國人一定要有保家衛國的意識，「當兵是很神聖、很光榮」的一件事。

有支持者留言說，謝謝委員一家人，妳站在立法院的第一線，守護台灣，對抗「空亡」賣台立委，也要謝謝兒子，投入軍旅保護台灣。

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