彰化emoji笑臉小提燈萌翻！12/28快搶號碼牌索取

emoji笑臉小提燈燈亮起時，閃閃發光，造型可愛。（圖縣府提供）

2024/12/27 16:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025彰化月影燈季將於明天（28日）週六晚上6點，在八卦山大佛廣場登場，今年燈季主打「emoji」表情符號主題，結合繽紛燈光秀，整個八卦山大佛風景區瞬間變身為夢幻的「emoji樂園」。活動重磅亮點「emoji笑臉小提燈」限量2000個，明天下午4點30分起在九龍池前方廣場開始發放號碼牌，先搶先得！提燈兌換時間則安排在晚上6點35分點燈儀式後，憑券即可領取，絕對不容錯過。

燈區現場已成為網美打卡聖地，白天充滿藝術氛圍，入夜後更化身光影天堂，處處好拍，美不勝收。縣府特邀專業攝影師空拍取景，鏡頭下的大佛廣場彷彿被彩虹鋪滿，參佛道兩旁點綴著各種趣味燈飾裝置，宛如童話世界，讓人目不轉睛。另一張空拍大佛夜景，金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河，一覽夜晚大佛的壯麗與華美。

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燈季開幕夜活動滿滿，除了絢爛燈光秀吸睛，還有LED炫光舞、小男孩樂團現場演唱，更邀請YOYO家族KIWI姐姐、羚羊哥哥與佩佩豬現身陪大家同歡。

縣府邀請大家明晚記得準時到八卦山大佛廣場，感受今年燈季的獨特之處，活動亮點有首次攜手熱門手機表情符號，讓八卦山大佛風景區充滿創意與童趣，宛如走進「emoji」世界，還有超萌設計吸睛的「emoji小提燈」，以及以大佛與夜空為背景，搭配巨型「emoji」裝置與授權原聲歌曲的燈光秀演出。

另外，今年月影燈季沒有接駁車，縣府把原本跑這條線的18路公車，以及旅服中心，都用小黃點裝飾，打造整體氛圍感，也方便民眾搭乘辨認。

彰化月影燈季活動品「emoji笑臉小提燈」限量2000個，縣府明天下午4點30分起在九龍池前方廣場開始發放號碼牌，先搶先得！（圖縣府提供）

彰化月影燈季燈光秀表演，金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河。（圖縣府提供）

金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河，一覽夜晚大佛的壯麗與華美。 （圖縣府提供）

影師空拍取景，鏡頭下的大佛廣場彷彿被彩虹鋪滿，參佛道兩旁點綴著各種趣味燈飾裝置，宛如童話世界。（圖縣府提供）

今年月影燈季沒有接駁車，縣府把原本跑這條線的18路公車，以及旅服中心，都用小黃點裝飾，打造整體氛圍感，也方便民眾搭乘辨認。（圖縣府提供）

彰化月影燈季主打「emoji」表情符號主題，結合繽紛燈光秀，整個八卦山大佛風景區瞬間變身為夢幻的「emoji樂園」。（圖縣府提供）

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