為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化emoji笑臉小提燈萌翻！12/28快搶號碼牌索取

    emoji笑臉小提燈燈亮起時，閃閃發光，造型可愛。（圖縣府提供）

    emoji笑臉小提燈燈亮起時，閃閃發光，造型可愛。（圖縣府提供）

    2024/12/27 16:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2025彰化月影燈季將於明天（28日）週六晚上6點，在八卦山大佛廣場登場，今年燈季主打「emoji」表情符號主題，結合繽紛燈光秀，整個八卦山大佛風景區瞬間變身為夢幻的「emoji樂園」。活動重磅亮點「emoji笑臉小提燈」限量2000個，明天下午4點30分起在九龍池前方廣場開始發放號碼牌，先搶先得！提燈兌換時間則安排在晚上6點35分點燈儀式後，憑券即可領取，絕對不容錯過。

    燈區現場已成為網美打卡聖地，白天充滿藝術氛圍，入夜後更化身光影天堂，處處好拍，美不勝收。縣府特邀專業攝影師空拍取景，鏡頭下的大佛廣場彷彿被彩虹鋪滿，參佛道兩旁點綴著各種趣味燈飾裝置，宛如童話世界，讓人目不轉睛。另一張空拍大佛夜景，金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河，一覽夜晚大佛的壯麗與華美。

    燈季開幕夜活動滿滿，除了絢爛燈光秀吸睛，還有LED炫光舞、小男孩樂團現場演唱，更邀請YOYO家族KIWI姐姐、羚羊哥哥與佩佩豬現身陪大家同歡。

    縣府邀請大家明晚記得準時到八卦山大佛廣場，感受今年燈季的獨特之處，活動亮點有首次攜手熱門手機表情符號，讓八卦山大佛風景區充滿創意與童趣，宛如走進「emoji」世界，還有超萌設計吸睛的「emoji小提燈」，以及以大佛與夜空為背景，搭配巨型「emoji」裝置與授權原聲歌曲的燈光秀演出。

    另外，今年月影燈季沒有接駁車，縣府把原本跑這條線的18路公車，以及旅服中心，都用小黃點裝飾，打造整體氛圍感，也方便民眾搭乘辨認。

    彰化月影燈季活動品「emoji笑臉小提燈」限量2000個，縣府明天下午4點30分起在九龍池前方廣場開始發放號碼牌，先搶先得！（圖縣府提供）

    彰化月影燈季活動品「emoji笑臉小提燈」限量2000個，縣府明天下午4點30分起在九龍池前方廣場開始發放號碼牌，先搶先得！（圖縣府提供）

    彰化月影燈季燈光秀表演，金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河。（圖縣府提供）

    彰化月影燈季燈光秀表演，金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河。（圖縣府提供）

    金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河，一覽夜晚大佛的壯麗與華美。 （圖縣府提供）

    金光閃耀的大佛在射燈與夜空襯托下氣勢非凡，從高處俯瞰整個彰化市區，燈火點點彷如星河，一覽夜晚大佛的壯麗與華美。 （圖縣府提供）

    影師空拍取景，鏡頭下的大佛廣場彷彿被彩虹鋪滿，參佛道兩旁點綴著各種趣味燈飾裝置，宛如童話世界。（圖縣府提供）

    影師空拍取景，鏡頭下的大佛廣場彷彿被彩虹鋪滿，參佛道兩旁點綴著各種趣味燈飾裝置，宛如童話世界。（圖縣府提供）

    今年月影燈季沒有接駁車，縣府把原本跑這條線的18路公車，以及旅服中心，都用小黃點裝飾，打造整體氛圍感，也方便民眾搭乘辨認。（圖縣府提供）

    今年月影燈季沒有接駁車，縣府把原本跑這條線的18路公車，以及旅服中心，都用小黃點裝飾，打造整體氛圍感，也方便民眾搭乘辨認。（圖縣府提供）

    彰化月影燈季主打「emoji」表情符號主題，結合繽紛燈光秀，整個八卦山大佛風景區瞬間變身為夢幻的「emoji樂園」。（圖縣府提供）

    彰化月影燈季主打「emoji」表情符號主題，結合繽紛燈光秀，整個八卦山大佛風景區瞬間變身為夢幻的「emoji樂園」。（圖縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播