彰化2女遭轎車衝撞噴飛斷腿 駕駛猛踩油門逃逸

2名女子共乘機車行經彰化市彰南路時，慘遭1輛轎車猛烈追撞噴飛倒地，轎車加速逃逸。 （民眾提供）

2024/12/27 16:12

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！2名女子共乘機車行經彰化市彰南路時，慘遭1輛轎車猛烈追撞噴飛倒地，轎車不但未停反加速逃逸，2女分別腳趾與小腿斷裂，女子今天出面質疑肇事逃逸駕駛不是吸毒就是酒駕，害她們至今無法工作，要面臨長期復健。警方則強調已調閱路口監視器擴大追緝中。

警方根據監視器畫面發現，19日晚間2名女子共乘機車行經彰化市彰南路時，被後方1輛同方向的轎車猛烈衝撞後噴飛倒地，肇事轎車停了數秒後，突然加速上中彰快速公路往花壇方向逃逸。

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2名女子家屬今天在臉書上PO文指出，他女兒與朋友共乘機車返家途中遭轎車撞擊重傷，他女兒左腳第4指斷掉，頭部、牙齒都受傷；他的朋友則小腿斷裂，肇事者竟然加速逃逸。

腳趾斷掉的女子今天表示，肇事逃逸駕駛不是吸毒就是酒駕，害她們至今無法工作，要面臨長期復健，肇事駕駛實在太可惡了。

彰化警分局則指出，他們已根據路口監視器，鎖定該輛肇事逃逸的轎車，循線追緝中。

2名女子共乘機車慘遭轎車猛烈追撞噴飛倒地，分別遭小指與小腿斷裂，今天出面指控駕駛出來面對。 （民眾提供）

2名女子共乘機車慘遭轎車猛烈追撞噴飛倒地，其中1女左小腿斷裂，今天出面指控肇事駕駛出來面對。 （民眾提供）

2名女子共乘機車慘遭轎車猛烈追撞噴飛倒地，消防人員現場救護。 （民眾提供）

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