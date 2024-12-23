環團批二林榮成紙廠擴廠「農地違建合法化」 彰縣環保局要求補件再審

彰化縣二林榮成紙廠毗連擴展計畫進入環評階段，環團質疑是透過擴廠來為違建解套。（彰化縣環保聯盟提供）

2024/12/23 21:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣環保局今天召開「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫影響說明書」第5次審查會，出席環團與居民都表達反對，強力質疑這是「假擴廠、真違建合法化」，應該立即停止審查，如果通過環評，將向監察院陳情，並向環境部提起訴願。環保局長江培根表示，今天環評審查決議要求補件再審！

彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，二林榮成紙廠是在特定農業區上的高污染產業，1978年在二林開發營運，1985年掛牌上市，1999年進行農地地目變更，只有8.51公頃是合法丁種建築用地，其他9.94公頃都是45年間不斷違法佔用農地擴使用，也就是農地違建面積超過一半。

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吳慧君說，榮成身為上市公司，明明有能力到工業區建廠，卻選在特定農業區上不斷違法擴張，如今又要以擴建名義申請變更為合法用地，依照「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」申請並進行環評，申請面積高達5.3公頃，還要把小型垃圾焚化爐，汰換成大型SRF焚化爐。

吳慧君指出，榮成紙廠目前有3個鍋爐M01、M05、M04，其中，M01、M05為汽電共生鍋爐，使用燃煤作為燃料，根據資料顯示，去年榮成燃煤使用量高達22萬公噸，也是彰化縣用煤量最多的工廠。而原本燃燒廢紙混合物為主的M04垃圾焚化爐，將規劃汰換成SRF（混燒燃煤）的M07汽電共生鍋爐，雖然污染防制設備會更新，但焚燒量將增加5倍量，每個月也將增加2300公噸燃煤量。

環境權保障基金會主任鍾翰樞指出，主管機關應該釐清此案是否符合審查辦法「擴充原廠產能」要件，在釐清之前，應該暫停本案環評程序。監督施政聯盟執行長許心欣表示，環評怎能審查一個已違法的開發違章工廠，違法擴建現況應先拆除，土地恢復到合法農地農用狀態才可提送環評。

江培根指出，環境影響評估法是在1994年公告施行，二林榮成紙廠是建在環評法施行之前，如今是「毗連擴展計畫」增加面積，所以才要依規定進行環評。而準備汰換的M04垃圾焚化爐，將規劃汰換成SRF的M07汽電共生鍋爐，也能以廢木材、廢棄農業資材等俗稱「白料」的不含石化圓料的純生質物，來作為生質料源。

江培根表示，今天環評審查委員會決議要求二林榮成紙廠，就擴廠前後產能差異、釐清污染物排放量推估等等部分補件修正後，再送交環評會再審。

彰化縣二林榮成紙廠毗連擴展計畫進入環評階段，環團質疑是透過擴廠來為違建解套。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣環保聯盟主任吳慧君認為應該先解決二林榮成紙廠的違建問題，而不是透過擴廠來為違建解套。（取自彰化縣環保局直播畫面）

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