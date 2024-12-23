不只「一軸一環雙樞紐」 王惠美就職6週年「4大引擎」曝光

彰化縣長王惠美強調，全力爭取財團到彰化交流道特地區蓋大巨蛋，彰化準備好了。（記者劉曉欣攝）

2024/12/23 19:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不只「一軸一環雙樞紐」！彰化縣長王惠美在2018年參選提出的政見，今天在就職6週年加上「4大引擎」發展對策。王惠美強調，「4大引擎」就是以彰化、和美、員林、北斗國道交流道為軸心，透過捷運、產業與都計3合1方式來開發，讓彰化交流道特地區（簡稱彰交特區）變身「彰化的信義計畫區」，用城市再造來帶動人口紅利。

王惠美強調，只要每到全國性選戰，彰化人就聽到「贏彰化者，贏天下」，也就是彰化選戰贏了，全國就贏了。但對彰化人來說，彰化就是彰化人的彰化，對彰化來說，最重要的是彰化自己要贏，而要創造人口紅利，不能獨獨只靠交通建設，要透過產業、都計與捷運路網來創造，讓「改造彰化，Continue（繼續）」。

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王惠美表示，彰交特區透過捷運路網的連結，將爭取財團到彰化蓋大巨蛋，也規劃把縣政中心搬過來，還有全新的縣立圖書館，也設有產業專區。而彰化縣還有和美、員林與北斗交流道，都可以採用彰交特區的開發模式來發展。其中，員林交流道特定區還可以規劃第2行政中心，讓北彰與南彰都有行政中心。

王惠美指出，和美交流道特地區可以連結全興工業區與彰濱產業廊道，縣府已選在伸港打造全國首創的青年住宅、社會住宅與青年創業孵化基地3合1的開發模式。而在北斗交流道特定區部分，縣府將重啟彰南AI產業園區開發，並向行政院申請接管明道大學，打造AI軟體園區和綠電基地。

王惠美強調，雖然她的縣長任期只剩2年，但她堅信「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，讓改造彰化繼續向前走，這才能贏回彰化人最有利的人口紅利與產業發展！

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