直球對決！彰化火葬場蓋不蓋？王惠美公開說了

彰化縣長王惠美在就職6周年記者會上，針對最爭議的火葬場議題，選擇不迴避的直球對決。（記者劉曉欣攝）

2024/12/23 16:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，縣府委託民間顧問公司評估選址在芳苑鄉，並在10月間公告在芳苑鄉第一公墓為規劃選址後，遭到當地民眾發動到議會廣場抗爭要其撤案。縣長王惠美今天在就職6周年記者會公開表示，她從政理念就是「今天不做，明天就後悔」，選定在芳苑設立生命園區，讓我們的長輩圓滿的走完人生最後一段路！

反火葬場自救會上個月到議會廣場抗爭，當時王惠美的回應，就一如在議會對於議員的提問，強調「她還是會秉持做對的事，做應該做的事，對彰化縣未來有利的事情。」今天則是在就職6周年記者會的最後，從高鐵養生村轉入生命園區的議題，正式公開表達她對火葬場的看法。

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王惠美強調，將規劃在田中高鐵站設立養生村，因為人口高齡化已是全球趨勢，高鐵擁有交通優勢，可以方便子女與親友的探視。而照顧老齡人口最重要的是能夠頤養天年與善終。但在彰化並沒有合適的生命園區，讓長輩無法有尊嚴的離開人世。

王惠美表示，選定在芳苑設立生命園區，這是經過審慎評估，也考量到便利的路網，她從政理念就是「今天不做，明天就後悔」，好讓長輩圓滿的走完人生最後一段路。

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