必看！彰化26鄉鎮市大掃除與春節垃圾清運表出爐 這5個地方民眾太幸福

彰化市清潔隊部提供民眾倒垃圾為全年無休，春節期間照常開放。（記者劉曉欣攝）

2024/12/22 19:05

首次上稿 11:44

更新時間 19:05（彰化縣環保局更正最新版本）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接明年春節9天連假，許多民眾都已提前大掃除，彰化縣環保局一口氣公布2025年1月20日到2月2日連續14天的全縣26鄉鎮垃圾清運表，其中，彰化市、員林市、和美鎮、伸港鄉、埔心鄉等5鄉鎮市民眾超級幸福，春節期間有提供定點清運或清潔隊部倒垃圾服務，而全縣最早恢復路線收運垃圾的是和美鎮，從1月31日（大年初三）垃圾車與資源回收車就上路了！

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彰化縣26鄉鎮市在1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）全部都加強垃圾清運工作，而民眾最關心的春節期間垃圾清運部分，大多數鄉鎮都是從春節連假結束後的第一個上班日2月3日（大年初六）恢復路線垃圾清運，大年初三就提供路線清運的有和美鎮，大年初四有和美、花壇、大村、鹿港、芬園、二林、大城；大年初五有大村、福興、埔鹽、永靖、田尾、田中、大城。

而彰化市、員林市、伸港鄉的清潔隊部，都有提供全年無休的倒垃圾服務，彰化市時間為上午8點到下午4點，員林市為上午6點到晚上10點；伸港鄉為上午8點到下午5點。員林市清潔隊長張道強指出，員林大饒路隊部都有監視器，也會有人員上班，民眾務必落實分類，春節照樣不能鬆懈。

彰化市長林世賢表示，彰化市清潔隊大年初一到初五停止原有路線垃圾收運，但全市5處晨間定點清運垃圾服務，以及位於仁愛東街大埔派出所旁的彰化市清潔隊部，都是全年無休，全年提供倒垃圾服務，感謝隊員的付出，民眾也要做好垃圾分類，未分類或是在未開放時間倒垃圾，會依規定開罰。

彰化市清潔隊指出，彰化市晨間定點收運垃圾收運時間為每天早上6點半到8點半，地點分別為彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口、三民路兒童公園等5處；彰化市清潔隊部在國定假日提供倒垃圾服務為上午8點到下午4點。

和美鎮長林庚壬指出，和美鎮垃圾定點清運全年無休，也就是每天中午12點20分到12點30分在廣停三停車場，12點30分到1點10分在愛物路的公有市場。大年初一、初二提供路線式定點垃圾服務，並提供廣停三、糖友活動中心8點到12點定點服務。大年初三、初四就恢復路線清運服務，感謝代表會全力支持隊員加班費的預算。

埔心鄉長張佩瑩表示，埔心鄉大年初一到初五，天天都提供定點收垃圾服務，地點在兒童公園停車場，時間為早上7點到9點，因為去年春節開辦反應良好，今年繼續辦理。

北斗鎮大年初一到初四8點半到12半提供流動式定點收運服務，分成3路線、共停12個地點，每點停放55分鐘，初五休息。芳苑鄉大年初二、初三、初四上午8點到下午3點在王功竹管屋提供定點倒垃圾服務，初五休息。田中鎮大年初二、初三、初四上午8點到10點提供流動式定點倒垃圾服務，初五恢復路線清運。

環保局強調，請民眾年節垃圾必須依照各地清潔隊規範來倒垃圾，如有亂丟垃圾情事，最高有可能收到6000元罰單。

彰化清潔隊部提供民眾倒垃圾服務全年無休，除了監視器還有人員現場檢查民眾有無作好垃圾分類。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮垃圾服務全面提升，2025年春節從大年初三就全面恢復路線清運垃圾。（和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮垃圾服務全面提升，2025年春節從大年初三就全面恢復路線清運垃圾。（和美鎮公所提供）

彰化縣2025年26鄉鎮市大掃除與春節垃圾清運時程表出爐了。（彰化縣環保局提供）

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