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    神轎曝光！彰化鹿港細木作世家4年打造 嘉義奉天宮媽祖12/21試乘

    嘉義新港奉天宮四街祖媽「博杯」挑選神轎藝師，最後由鹿港王肇楠以3個聖杯被欽點為神轎藝師。（記者劉曉欣攝）

    嘉義新港奉天宮四街祖媽「博杯」挑選神轎藝師，最後由鹿港王肇楠以3個聖杯被欽點為神轎藝師。（記者劉曉欣攝）

    2024/12/20 00:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕神明所坐的神轎，由神明自己決定！出身彰化縣鹿港鎮細木作世家王肇楠，4年前因嘉義新港奉天宮四街祖媽「博杯」（擲筊）獲得3個聖杯，被欽定為神轎藝師，王肇楠、王肇鉌兄弟檔，加上兒子王維元，3人同心協力花費4年時間共同完成！

    王肇楠表示，神轎由神明出馬決定藝師，他很高興能被嘉義新港奉天宮四街祖媽指定當神轎藝師，因此，每次要修改，也都會「博杯」請示，神明同意才會進行修改，終於完成這次神轎打造的重責大任，他很珍惜這個特殊的緣份。

    由於這頂新轎將於12月21日由四街祖媽親自從嘉義到彰化鹿港試轎，隨即就將坐上全新的神轎回到新港奉天宮。彰化縣長王惠美特地到泓澤藝術創作坊欣賞這頂新轎。王惠美說，在鹿港說起細木作，就要提到已故藝師王漢松，王漢松的兒子王肇鉌、王肇楠也都傳承技藝，第3代王維元也接下細木作的工作，一家3代都是細木作藝師，把鹿港工藝做了最好的傳承。

    王肇楠老師與哥哥王肇鉌都是彰化縣文化資產藝術保存者，這次神轎製作過程，王肇楠都有全程紀錄下來，無論是設計圖到修改，也都全部紀錄下來，為傳統細木作留下完整珍貴的全紀錄。

    出身鹿港細木作世家的王肇楠（左），被嘉義新港奉天宮四街祖媽「博杯」欽定為神轎藝師。（記者劉曉欣攝）

    出身鹿港細木作世家的王肇楠（左），被嘉義新港奉天宮四街祖媽「博杯」欽定為神轎藝師。（記者劉曉欣攝）

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