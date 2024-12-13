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    首頁　>　彰化縣

    「下雪」了！ 彰化縣耶誕點燈 氣氛炸裂全場

    銀白雪花自高空飄落，瞬間點燃歡呼聲，「哇！真的在下雪了！」（。圖縣府提供）

    銀白雪花自高空飄落，瞬間點燃歡呼聲，「哇！真的在下雪了！」（。圖縣府提供）

    2024/12/13 21:41

    〔記者張聰秋／彰化報導〕不必遠赴國外，也能感受雪花紛飛浪漫！彰化縣政府今（13日）晚在縣立美術館廣場舉辦耶誕點燈儀式，由縣長王惠美、民代與民眾共同啟動10公尺高的耶誕樹燈光秀，特效營造的「下雪」場景成為全場焦點，現場宛如童話世界，溫馨又夢幻。

    銀白雪花自高空飄落，瞬間點燃歡呼聲，「哇！真的在下雪了！」活動現場精心安排多項互動與表演，讓民眾看得過癮、玩得盡興。除了分送耶誕小提燈，還邀請鹿東國小、民生國小及平和國小的學生社團，帶來充滿動感的舞蹈表演與音樂演出。

    來自福興鄉元中社區、埔鹽鄉石埤社區及大村鄉田洋社區的團體輪番上場，呈現精采歌舞。最特別的是，活動尾聲由教會牧師帶領全場民眾一起禱告，為縣民祈求平安與幸福，溫暖的節日氛圍直達人心。

    王惠美表示，12月是一個感恩與團聚的季節，為迎接聖誕節，縣府今年特地在美術館廣場布置了10公尺高的耶誕主燈樹，搭配可愛的4隻佩佩豬家族造景，深受孩子們的喜愛。

    即日起至明年2月16日都可以前來欣賞耶誕樹燈飾，而其餘的燈飾展覽則將延續至明年3月2日，每晚5點30分至10點亮燈，絕對是拍照打卡的好去處。

    此外，緊接著的「月影燈季」也將於12月28日開幕，展期至明年3月2日，屆時，八卦山大佛風景區將化身為歡樂可愛的「emoji樂園」，各種趣味燈飾與創意場景等著民眾來探索，歡迎大家走進這場年末的燈光饗宴，為生活增添更多美好的回憶！

    10公尺高耶誕主燈樹，搭配可愛的4隻佩佩豬家族造景，深受孩子們的喜愛。（圖縣府提供）

    10公尺高耶誕主燈樹，搭配可愛的4隻佩佩豬家族造景，深受孩子們的喜愛。（圖縣府提供）

    活動現場精心安排多項互動與表演，讓民眾看得過癮、玩得盡興。（圖民眾提供）

    活動現場精心安排多項互動與表演，讓民眾看得過癮、玩得盡興。（圖民眾提供）

    彰化縣政府今晚在美術館前廣場舉辦耶誕點燈。（圖縣府提供）

    彰化縣政府今晚在美術館前廣場舉辦耶誕點燈。（圖縣府提供）

    縣長王惠美穿上聖誕老公公的外套現場分送聖誕小提燈。（圖民眾提供）

    縣長王惠美穿上聖誕老公公的外套現場分送聖誕小提燈。（圖民眾提供）

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