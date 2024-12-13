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    首座火葬場落腳芳苑鄉 彰化縣府推出生命園區影片

    彰化縣政府計畫在芳苑鄉草湖村建設生命園區，設計圖曝光。（圖縣府提供）

    彰化縣政府計畫在芳苑鄉草湖村建設生命園區，設計圖曝光。（圖縣府提供）

    2024/12/13 16:32

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府首次推出生命園區（火葬場）官方宣傳影片，內容以實景結合設計圖，透過畫面與旁白，闡述建設生命園區對百萬人口城市的必要性，並傳達「在世者為往生親友送行」的意涵。全長3分20秒的影片，也勾勒出未來生命園區的藍圖。

    彰化縣是全台唯一沒火葬場的縣市，縣長王惠美再2年即屆滿（2026年12月），今年，縣府提出在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，面積高達9.6公里，也會依規定在明年1月舉辦說明會，向外界說明執行細節。

    原本，上個月就要辦說明會，卻因租不到場地而延期，縣府預計明年1月舉辦，民政處表示，會提前10天公告場地與時間。

    在此之前，一支由縣府製作的宣傳影片已率先曝光，象徵縣府推動此案的決心與態度，勢在必行。影片時間約3分20秒，透過聲音與影像，傳遞生命園區對於百萬人口的彰化縣的重要性，片中更觸動人心地呈現「在世者為往生親友最後一程與最好送行」的深意，讓人動容。

    此次曝光的宣傳影片以影像與情感連結，試圖打破民眾對「火葬場」的刻板印象，影片中呈現的生命園區不僅是硬體設施的提升，更是一個結合綠化、景觀設計與人文關懷的整合性園區，片中引用了新竹羽化館及台北市第二殯儀館的成功案例，並強調縣府嚴謹擇地的理由，廣達9.6公頃的基地，可透過綠化、綠圍籬降低視覺衝擊，還能與新建中的殯儀館形成一元化園區，提供民眾完整的殯葬服務，解決縣民送行摯愛與親友的困境，影像傳達相信專業，共同成就進步城市的模樣。

    縣府表示，希望透過影片讓民眾了解，建設生命園區不僅是對往生者的尊重，更是改善現行喪葬環境及提升治喪品質的必要之舉。

    被擇定為彰化生命園區開發基地的芳苑鄉草湖村地段，面積廣達9.6公頃。（圖縣府提供）

    被擇定為彰化生命園區開發基地的芳苑鄉草湖村地段，面積廣達9.6公頃。（圖縣府提供）

    彰化縣政府提出在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，依規定在明年1月舉辦說明會。 （圖縣府提供）

    彰化縣政府提出在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，依規定在明年1月舉辦說明會。 （圖縣府提供）

    彰化縣規劃在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，基地緊鄰興建中的殯儀館。 （圖縣府提供）

    彰化縣規劃在芳苑鄉草湖村建設首座生命園區，基地緊鄰興建中的殯儀館。 （圖縣府提供）

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