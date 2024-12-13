121公尺高煙囪裝AI千里眼 偷燒稻草被抓包飆2.59倍

彰化縣環保局在溪州焚化廠121公尺高的煙囪上，裝設了全縣最高的AI煙霧探測系統，24小時360度全方位監控南彰化6個鄉鎮。（圖環保局提供）

2024/12/13 15:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕被譽為「台灣糧倉」的彰化縣，近期正值二期稻作收割期，農忙季節帶來露天燃燒的空污問題，今年彰化縣環保局在溪州焚化廠121公尺高的煙囪上，裝設了全縣最高的AI煙霧探測系統，讓空污稽查如同「裝上千里眼」，讓偷燒稻草無所循形，自今年3月啟用以來，已查獲664件露天燃燒案件，與去年同期相比暴增2.59倍。

這套偵測系統具備24小時360度全方位監控功能，能自動辨識煙霧，一旦發現疑似空污的警訊，立刻透過LINE群組通知稽查人員。稽查員看到通報能迅速趕往現場，不僅有機會當場逮到違規者依法開罰，還能及時撲滅火勢，避免污染進一步擴大。

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由於形同「天眼」的監測設備登高俯視，監測範圍很大，足可擴及南彰化縣6個鄉鎮的主要稻作生產區，包含溪州、竹塘、埤頭、田尾、北斗、田中。

環保局長江培根表示，目前正值秋冬空氣品質擴散不易且容易累積的季節，環保局為了維護空氣品質，除了加強工廠空氣污染排放源的管制，並針對營建工地、汽機車污染排放加強稽查。

露天燃燒會排放出大量的黑煙、有害氣體及異味等空氣污染物，而且更容易造成區域性空氣品質不良、影響人體健康，所以空氣污染防制法規範，在每年10月到翌年3月露天燃燒法規加重，工商廠場原裁罰10萬元起跳會加重到15萬元，非工商廠場違法，行為人原處1200至10萬元每張裁罰金額也是1800元起跳，夜間及假日再加重，2700元起跳。

這套AI系統自今年3月啟用以來，已查獲664件露天燃燒案件，與去年同期相比暴增2.59倍，且透過與警消單位的合作，裁處190件，較去年同期提升1.65倍，罰鍰金額亦由去年45萬2380元提升至今年65萬9340元整。稽查效率提升之餘，也大幅減少了偷燒行為，讓農忙季節的彰化空氣更清新，民眾生活品質也因此改善不少。

AI偵測系統具備24小時360度全方位監控功能，能自動辨識煙霧，一旦發現疑似空污的警訊，立刻透過LINE群組通知稽查人員。（圖環保局提供）

形同「天眼」的監測設備登高俯視，監測範圍很大，足可擴及南彰化縣6個鄉鎮的主要稻作生產區，包含溪州、竹塘、埤頭、田尾、北斗、田中。（圖環保局提供）

彰化溪州焚化廠121公尺高的煙囪上，有全縣最高的AI煙霧探測系統，讓空污稽查如同「裝上千里眼」，讓偷燒稻草無所循形。 （圖環保局提供）

AI偵測系統能自動辨識煙霧，一旦發現疑似空污的警訊，立刻透過LINE群組通知稽查人員。稽查員看到通報迅速趕往現場，並及時撲滅火勢。（圖環保局提供）

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