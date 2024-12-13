美式賣場停車糾紛挨罵「白痴」怒求償59萬 法官認為僅須賠1萬2

男子在台中一間美式大賣場發生停車糾紛，因脫口說出「白痴」被求償59萬元。（資料照）

2024/12/13 16:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕月收入約6萬元的劉女到台中市一間美式賣場購物，停車時因堵出別人的去路，對方陳男下車敲她的車窗要求往前開，劉女不從，還聽到對方罵她「白痴」，她一狀告到法院，對方因涉公然侮辱罪被罰3000元。劉女續提民事求償，她以自己因此事出現焦慮、憂鬱、負面情緒、無法成眠為由，向陳男請求59萬元的賠償，陳男大喊有夠衰，違反比例原則，只願賠5萬元；法官認為，此為偶發事件，「白痴」2字客觀上不會造成被罵者產生憂鬱症，因此以賠償1萬2000元為宜。

此事發生於台中一知名美式賣場地下停車場一樓，當時劉女臨時停車堵住陳男的去路，陳男下車敲劉女的車窗，要她移車讓道，但劉女被對突來的舉動嚇到，她先說「沒辦法我前方也被堵住」，後來聽到對方脫口罵「白痴」，因此到法院提公然侮辱罪告訴，陳男被判罰金3000元。

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劉女後續提民事賠償，向法官表示，對方的言語暴行，讓她備感委屈，出現焦慮、憂鬱、負面情緒等症狀，進而無法成眠，經員林基督教醫院診斷出罹患憂鬱症，甚至對駕駛車輛出門出現畏怖之情。

她說，自己因憂鬱症無法上班，自己月薪是6萬元，因病請假5個半月休養，因此造成33萬元的薪資損失，貶損她的名譽，害她而罹患憂鬱症，嚴重影響日常生活，精神上甚感痛苦，造成精神上的財產損害25萬元，另外還有6500元的醫療費用和4180元的就醫交通費，總共必須賠償她（6500元＋4180元＋33萬元＋25萬元）59萬680元。

陳男說，劉女車堵住去路，他上前溝通，他是離開對方的車子才口出「白痴」，「白痴」並不是當面對劉女講，雙方協商時，他為了避免對方提出刑事告訴願付出5萬元的賠償，但對方仍不接受，民事請求如此高的賠償，有違比例原則。

法官表示，「白痴」2字之對待，客觀上不會造成被罵者產生憂鬱症。本件當事人是否已有精神疾病存在，未去發現或未予理會，又此案僅為偶發短暫糾紛，致病情突暴出，其中並非沒有可疑之處。

況且，兩造間既不認識，被告當然不會知曉原告是否已有潛在精神上問題，「白痴」字語與原告罹患憂鬱症間不具有相當因果關係。原告既無從證明其罹患憂鬱症，乃基於被告該單次罵「白痴」行為所致，則其請求醫療費用6500元、交通費用4180元及薪資損失33萬元，並沒有根據，均應予駁回。至於精神損失部分以1萬2000元為宜。

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