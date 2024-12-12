為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    300年古剎社頭清水岩寺歲末點燈 免費祈福還贈百元錢母

    社頭鄉清水岩寺連續10年舉辦「歲末點燈法會」，因報名祈福法會完全免費，報名人數年年增加。（清水岩寺提供）

    社頭鄉清水岩寺連續10年舉辦「歲末點燈法會」，因報名祈福法會完全免費，報名人數年年增加。（清水岩寺提供）

    2024/12/12 19:02

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為了迎接新年到來，彰化縣社頭鄉清水岩寺訂於12月14日晚上舉辦「歲末點燈法會」，希望透過溫馨的點燈祈福活動，祈願國泰民安、風調雨順。清水岩寺總幹事陳慶福表示，歲末點燈晚會已經連續舉辦超過10年，每次都免費邀請民眾來祈福，吃平安餐，今年改為贈送蛇年錢母，限量1000份，讓大家新年許願都能心想事成。

    社頭鄉清水岩寺至今已有298年的歷史，主祀觀世音菩薩，也是供奉三寶佛的寺廟，是中部三大名巖，平時就有不少信眾到廟祈拜，該廟每年年中舉行中元法會，年末舉辦歲末點燈法會，不同一般廟宇，民眾報名歲末點燈法會完全不用錢，因此報名人數年年增加，彰化縣長王惠美去年與會，與民眾一起祈福。

    陳慶福表示，清水岩寺已經連續10年舉辦「歲末祈福點燈，消災種福田」法會，往年都在會後準備平安餐給信眾，後來因疫情後取消，改為發放新年生肖的錢母，沒想到更受歡迎，報名人數從往年約500人，逐漸增加到700人，今年預計會更多。

    「一起祝福誦經，消災祈福」陳慶福說，今年點燈法會邀請台南大能精舍湛因法師主持，希望大家聆聽開示能夠法喜充滿，法會時間預計在14日晚上7點到9點半，民眾只要全程參與法會，就可以拿到一份限量的蛇年錢母，面額是100元，限量1000名。

    社頭鄉清水岩寺訂於12月14日晚上舉辦歲末點燈法會，民眾只要全程參與法會，就可以拿到一份限量的蛇年錢母（左），限量1000名。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉清水岩寺訂於12月14日晚上舉辦歲末點燈法會，民眾只要全程參與法會，就可以拿到一份限量的蛇年錢母（左），限量1000名。（記者陳冠備攝）

    彰化縣社頭鄉清水岩寺歲末點燈法會，近年已成地方盛事，彰化縣長王惠美（中）去年與會，跟民眾一起祈福。（彰化縣政府提供）

    彰化縣社頭鄉清水岩寺歲末點燈法會，近年已成地方盛事，彰化縣長王惠美（中）去年與會，跟民眾一起祈福。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播