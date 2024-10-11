彰化縣府晚間證實 火葬場確定蓋在芳苑鄉

彰化縣政府今晚證實，火葬場設置地點已公告，將在芳苑鄉草湖南段進行開發。（記者張聰秋攝）

2024/10/11 21:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天晚間，彰化縣多個賴群組瘋傳「彰化火葬場將蓋在芳苑鄉」，引發民眾討論，縣府晚間證實消息屬實，強調火葬場設置地點已公告，將在芳苑鄉草湖南段進行開發，未來還會辦理環評。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣府此次終於確定選址芳苑，土地面積9.51公頃，鄰近芳苑第一公墓，人口稀少，有利於後續開發。火葬場將結合園區內殯儀館，提供一站式服務。

依照環評規定，今天正式公告設置地點，並發文給彰化縣議會、二林鎮公所、芳苑鄉公所、代表會及鄰近村里、社區。

民政處指出，為符合辦理環境影響評估規定，縣府今（11日）正式公告設置地點，選址以「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」4大評估因子，篩選出最佳設置地點，最後縣府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地，將進行火化場開發。

目前芳苑鄉公所在該基地旁，興建芳苑鄉第一殯儀館，近期將完工，未來可與彰化縣火化場合為殯葬一元化的園區，提供民眾完整的殯葬服務。

從交通來看，該基地鄰新開闢的台76線延伸線，民眾可利用國道1號、國道3號及台61線之高、快速道路抵達火化場，避開鄰近的村里，減少干擾。

民政處指出，全案初步完成規劃地點的選定，後續仍有興辦事業計畫、環境監測、環境影響評估等工作需進行。

民政處強調，火葬場將設有回饋機制，包括減免火化費、提供當地居民工作機會及每年回饋金。11月中下旬將舉辦說明會，向民眾進一步說明詳細規劃。

彰化縣府敲定火葬場位於芳苑鄉草湖南段，土地面積9.51公頃，鄰近芳苑第一公墓。（圖擷取Google地圖）

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