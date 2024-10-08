彰縣25處科技執法上路7天狂抓1204件違規 這路口奪冠

彰化縣新增科技執法系統啟用7天來，埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口共取締154件奪冠。（圖由警方提供）

2024/10/08 14:15

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣新增25支科技執法系統，從10月1日上路取締至今7天，共取締超速、闖紅燈與車輛不禮讓行人件數達1204件，其中埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口共取締154件奪冠。

縣警局交通隊統計，科技執法系統正式執法7天來，共取締超速835件、闖紅燈363件、車輛不禮讓行人6件，共取締1204件。取締前3名依序為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口154件、彰化市彰興路1段與聖安路口82件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口82件。

交通隊指出，超速違規依第40條處1200元至2400元罰鍰，超過規定最高時速40公里則依第43條處6000元至3萬6000元罰鍰；闖紅燈依53條處1800元至5400元罰鍰；車不禮讓行人依第44條處1200元至6000元罰鍰。若各項違規均依最高罰計算，1204件違規共為國庫進帳逾400萬元。

10月1日凌晨0時科技執法開始取締後，短短5分鐘在溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口，就有1輛轎車因時速70公里，超速11公里被拍照開單告發。

交通隊指出，與去年10月1至7日同期相比，今年10月1至7日全般交通事故較去年減少72.7％。根據科技執法資料顯示，有安裝科技執法設備的路口，取締件數及車禍件數都有持續減少，顯見科技執法確實有發揮效果。使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識，可有效降低事故，保障用路人行的安全。

彰化縣科技執法系統執法7天來，車輛不禮讓行人取締6件。（圖由警方提供）

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