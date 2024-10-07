撞死人還告家屬 法官質疑他「針鋒相對、性格激烈」撤銷緩刑

羅男駕駛貨車與年僅20歲邱姓騎士相撞，邱男傷重不治。（記者顏宏駿翻攝）

2024/10/07 06:27

首次上稿 10-06 23:44

更新時間 10-07 06:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣羅姓男子去年11月4日駕駛貨車，與年僅20歲邱姓機車騎士相撞，邱男傷重死亡，其父持刀威脅、怒砸貨車逼他出面，被羅男控告殺人未遂罪，羅男還提附帶民事訴訟，向邱父索賠金錢，至於他自己的過失致死部分，羅男僅願意賠償110萬元，雙方和解不成，一審認為羅男已盡力，輕判徒刑5月，可易科罰金，還宣告緩刑2年，檢方上訴質疑宣告緩刑不當，二審也認為羅男控告邱父刑事與民事賠償，不體諒對方喪子之慟，選擇「針鋒相對」，「性格實屬激烈」，判決撤銷緩刑。

判決書指出，羅男於上述時間駕駛小貨車，在彰化縣大村鄉與騎機車的邱男相撞，邱男當天傷重死亡，事發後5個月，今年4月9日，死者父親持西瓜刀找羅男理論，羅男拔腿奔跑，邱父沒有追上，翌日（10日）打電話威脅羅男「我一定把你找得到」、「我抓到就給你死」，並持石頭砸貨車。

羅男控告邱父殺人未遂罪與毀損罪，還提起刑事附帶民事訴訟，向邱父索賠金錢（金額不詳），但彰化地檢署認為不構成殺人未遂，僅對邱父提起恐嚇與毀損罪公訴。

彰化地方法院刑事庭認為，邱父認罪，身為人父，望子成龍，20歲愛子卻被羅男撞死，面臨白髮人送黑髮人悲慘境遇，內心憤恨可想而知，顯然可憫恕，輕判拘役80日，緩刑2年，條件是支付公庫1萬元，民事賠償則由彰化地院民事庭審理中。

至於羅男過失致死部分，彰化地院刑事庭認為，他未禮讓直行車先行，肇事責任5成，死者的父母已領取強制保險金共200萬元，羅男願意再賠償110萬元，邱男父母索賠1000萬元，雙方差距太大而無法和解，但羅男已經盡力彌補邱男父母傷痛，輕判5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，條件是要把110萬元匯款到邱男父母帳戶。

彰化地檢署不服判決上訴二審，質疑沒有和解，一審宣告緩刑不當，高等法院台中分院二審有異於一審的見解。

二審認為，邱父已經提出過失致死罪的附帶民事賠償，羅男應該負擔多少賠償，還要等法院民事庭審理，一審刑事庭卻逕自認定羅男應該負擔110萬元，並作為宣告緩刑的附帶條件，此判決已有不宜。

二審強調，邱父因愛子與羅男車禍亡故，而有恐嚇、毀損等犯行，羅男控告刑事之外，還對邱父提起刑事附帶民事訴訟，顯示羅男對車禍衝突，選擇「針鋒相對之方式應對，並未能體諒告訴人（邱父）的情緒，性格實屬激烈」，不宜宣告緩刑，雖維持一審5月判決，但撤銷緩刑，可上訴三審。

邱男騎乘的機車毀損頗嚴重，年僅20歲的他，送醫不久傷重死亡。（記者顏宏駿翻攝）

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