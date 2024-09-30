彰化開化寺300歲 林世賢推崇當年建廟用心良苦的原因曝光了

彰化開化寺歡慶300歲，將有舍利子塔讓民眾瞻仰祈福。 （記者劉曉欣攝）

2024/09/30 13:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡慶彰化開化寺300歲生日，彰化市長林世賢今天宣布一系列活動正式起跑。林世賢強調，俗稱「觀音亭」的開化寺是在1724年所建，這是由清代首任彰化縣知縣談經正倡建、民間出資籌建，這位知縣一上任不是先蓋廳舍或是官舍，而是先蓋觀音菩薩廟，這是因為當時彰化漳泉械鬥嚴重，各族群各拜各的神，為了族群融合，才會先蓋了「彰化建城第一寺」。

林世賢表示，今年適逢彰化開化寺建寺300年，開化寺的歷史地位不只是「彰化建城第一寺」，更是象徵著在族群融合的意涵。因為，彰化縣在1723年（清雍正元年）建城，在建城隔年就由官方倡建，希望透過各族群都有拜觀音菩薩的共同宗教信仰，能夠讓族群融合。

林世賢說，今年開化寺「觀音賜福、香火300」建寺300周年系列活動，原本邀請5大古寺觀音坐花車遶境賜福，日前社頭泰安岩決定也要共襄盛舉，讓10月19日300年來首次舉辦的觀音菩薩巡境賜福活動，將增加到7尊觀音菩薩，也就是在開化寺以外，還有鹿港龍山寺、芬園寶藏寺、社頭清水岩、社頭泰安岩、花壇虎山巖與大村鄉大庄慈雲寺等「3巖3寺」，並將有法師托缽、曬大佛、舍利子瞻仰等一起來為民眾祈福。

林世賢說，縣內6大古廟的觀音菩薩將於10月12日起陸續前來作客，10月15日到21日將安排為期7天的佛陀舍利子，讓信眾可以瞻仰膜拜。10月20日並有祈福法會、菩薩契子女儀式及大悲懺法會，10月21日（農曆9月19日）依例傳統舉辦觀世音菩薩聖誕上供大典。

林世賢表示，10月19日當天也會封街舉辦蔬食市集，另外也有文化講座與走讀導覽，並有多種文創紀念品，彰化縣去年歡慶建縣300年，今年則是開化寺300歲生日，希望透過活動，能夠弘揚宗教文化，也能促進地方的和諧與繁榮！

彰化開化寺歡慶300歲，將有舍利子塔讓民眾瞻仰祈福。 （記者劉曉欣攝）

彰化開化寺今年歡慶300歲，一系列慶祝活動宣布起跑。（記者劉曉欣攝）

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