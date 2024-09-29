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彰化青年住宅「只賣不租」像中樂透 楊子賢要求實現居住正義

為了讓彰化縣推動的「只賣不租」的青年住宅能夠實現居住正義，縣議員楊子賢（圖前排右二）舉辦講座，希望能夠聆聽各方與專家的意見，（楊子賢提供）

為了讓彰化縣推動的「只賣不租」的青年住宅能夠實現居住正義，縣議員楊子賢（圖前排右二）舉辦講座，希望能夠聆聽各方與專家的意見，（楊子賢提供）

2024/09/29 23:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府推動的「只賣不租」青年住宅政策，希望讓青年可以買得起房子，但縣議員楊子賢認為，中籤者根本就是中樂透，讓「青宅」變成了「樂透宅」，這根本不是居住正義！

楊子賢舉辦居住正義講座，他表示，縣府推動的青宅是只賣不租，中央推動的社宅則是只租不賣，但青宅看似賣給年輕人，讓年輕人完成首次購屋的人生夢想，但現實上是這樣嗎？以新北市推出的「只賣不租」的合宜住宅，在過了10年禁售期，從原本1坪18萬元，中古屋大漲到60多萬元，房價漲了3.5倍，等於宣告只要抽中只賣不租的青宅或是合宜住宅，就是抽中了人生的大樂透。

楊子賢認為，縣府對於青年住宅應該有完善的配套，而不是只有口頭回應「中籤者若要售出房屋，縣府將會強制原價購回」，這樣才能避免讓青宅不會淪為「樂透宅」。

而長期參與國家社會住宅政策推動的台灣建築醫學學會理事長、逢甲大學土木工程學系教授張智元表示，6都當中的台北、新北、桃園與台中市，都透過新建社會住宅，同步推動「高齡換居」計畫，也就是透過「換屋」方式，讓長輩住進無障礙標準的社宅，而長者原先居住的房子，則由政府運用包租代管的模式來出租，共創雙贏。

張智元表示，社會住宅推出8年以來，內政部與6都成立「社會住宅營運管理聯繫大平台」，能夠彼此分享經驗，期待彰化縣未來也能有機會加入聯繫平台，共築住宅政策。

台灣建築醫學學會理事長、逢甲大學土木工程學系教授張智元就全國的社宅營運狀況進行分享。（楊子賢提供）

台灣建築醫學學會理事長、逢甲大學土木工程學系教授張智元就全國的社宅營運狀況進行分享。（楊子賢提供）

彰化縣議員楊子賢（圖左邀請）台灣建築醫學學會理事長、逢甲大學土木工程學系教授張智元（圖中）來分享社宅經驗，縣府青發處副處長郭秋君也到場參與。（楊子賢提供）

彰化縣議員楊子賢（圖左邀請）台灣建築醫學學會理事長、逢甲大學土木工程學系教授張智元（圖中）來分享社宅經驗，縣府青發處副處長郭秋君也到場參與。（楊子賢提供）

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