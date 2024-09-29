連成幾條線？彰化爌肉飯節賓果樂千人挑戰 「這一格」最難

彰化縣是爌肉飯的日不落國，全天候都有爌肉飯任君選擇。（記者劉曉欣攝）

2024/09/29 19:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全民都在等「彰化爌肉飯節」集章活動加碼的2000個鑰匙圈宣布發放時間，「愛玩彰化」粉專推出「爌肉飯賓果樂」活動，已吸引超過1000人來挑戰16項狂熱事蹟，有人痴狂到可以連成2條線，但最難的是「報名10月12日大胃王快閃趣味挑戰賽」這一關，令爌肉飯迷大喊，能夠報名大胃王的人，對爌肉飯是真愛！

「爌肉飯賓果樂」從9月20日推出以來，今天是活動最後一天，果然在「爌肉飯迷號召令」一聲令下，馬上就有千人參與。這次賓果樂有16項挑戰，激起飯迷的戰鬥心，許多人能夠連成一條線，就是同時完成了「曾經拍爌肉飯打卡上傳社群」、「美食口袋都是爌肉飯」、「專程帶朋友來彰化吃爌肉飯」、「熬夜追劇都吃爌肉飯當消夜」等4項考驗。

其他看起來很難完成的「為了吃爌肉飯排隊一小時」、「曾經一天三餐都吃爌肉飯」到「愛吃爌肉飯到自己學做爌肉」，也有爌肉飯迷輕鬆達成連線。

不過，在千人挑戰賓果樂遊戲時，公認最難的一關就是「報名10月12日大胃王快閃趣味挑戰賽」，許多資深飯迷都說，這比「吃過至少10間以上的彰化爌肉飯」或是「1個月內吃過10次爌肉飯」都難太多了，但還是有高手不只愛吃爌肉飯，還挑戰大胃王，真的是令人佩服。

彰化爌肉飯節推出賓果樂小遊戲，已有千人挑戰16項爌肉飯超級任務。（取自愛玩彰化粉專）

彰化爌肉飯節集章換紀念碗，已發送完畢，確認不再追加。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化爌肉飯節集章兌換爌肉鑰匙圈第一波已全數發送完畢，加碼尚未宣布兌換日期。（記者劉曉欣攝）

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