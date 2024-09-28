超派「噴火神轎」+扛媽祖跳16蹲！彰化媽祖遶境員林超搶鏡

噴火神轎超吸睛。（宏仁醫院提供）

2024/09/28 18:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「彰化媽祖祈福文化節」上午在員林市展開熱鬧遶境活動，福寧宮及大甲鎮瀾宮等宮廟陣頭讓街頭宛如嘉年華會，宏仁醫院也與大甲鎮瀾宮醫療團在醫院門口設置紅壇由醫療媽接駕會香，共16尊媽祖喜相逢。

遶境的陣頭經過宏仁醫院時做短暫停留，其中一「噴火神轎」吸引眾人目光，轎夫踩著電音舞步，仔細聽竟然是時下最流行的「星期五晚上Friday Night」，陣頭用「16蹲」的舞步扛著媽祖，時而進行，時而後退。宏仁醫院董事長陳鴻銘、總院長王斯弘率大批醫護同仁隆重接駕，看到「超派」的噴火神轎現身，大家無不會心一笑。

陣頭成員說，噴火神轎是經過特殊設計，會噴火，也會噴乾冰，噴火原理來自瓦斯，因為火力可調整，他們會注意用火安全。至於舞步則是成員自己創意發想，用時下最流行的舞曲來向媽祖致意。

福寧宮主委林献鐘說，醫護人員不分日夜守護民眾健康，展現的就是媽祖的慈悲精神，且宏仁醫院長期推動媽祖信仰文化，因此今天包括福寧宮鑾轎及做客的大甲媽鑾轎，特別在該院停駕，期盼忙碌的醫護人員和病患，能夠就近祈求媽祖庇佑。

宏仁醫院及常春醫院醫護人員也高舉「安全診斷健康把關」、「醫療安全常春把關」、「病人安全宏仁響應」、「我會清楚講述自己的症狀」、「若有疑慮我會主動詢問」等標語，進行病人安全宣導。

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