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    首頁　>　彰化縣

    男懸掛假車牌到監理站參加道安講習 巧遇「同款同號車」秒被送辦

    彰化監理站在停車場發現2輛客貨車同款式、同車色且相同車牌，經查其中1輛懸掛偽造車牌，通報警方將懸掛假車牌車主帶回，除告發開罰，也依偽造文書送辦。（監理站提供）

    彰化監理站在停車場發現2輛客貨車同款式、同車色且相同車牌，經查其中1輛懸掛偽造車牌，通報警方將懸掛假車牌車主帶回，除告發開罰，也依偽造文書送辦。（監理站提供）

    2024/09/25 16:33

    〔記者湯世名／彰化報導〕他出事我遭殃！1名黃姓男子收到罰單發現車牌遭冒用，開著客貨車到彰化監理站更換車牌，監理站人員在停車場巡查時，赫然發現竟有另1輛與其同款式、同車色且相同車牌的客貨車，經查是偽造車牌，且當事人正在參加違規道安講習，直呼得來全不費工夫，通報警方將懸掛假車牌車主帶回，除依行政罰開罰，並依偽造文書罪嫌移送法辦。

    黃姓男子日前收到交通違規罰單，發現照片上的客貨車款式、車色與車牌，竟然都與自己的客貨車一模一樣，懷疑遭到盜用，20日前往彰化監理站表示要更換新車牌。

    巧的是，監理站人員在監理站停車場執行巡查勤務時，發現竟有2輛客貨車是同款式、同車色與同車牌，經比對車身號碼與號牌防偽設計，其中1輛懸掛偽造車牌，立即進行調查，發現開著偽造車牌前來監理站的車主，當下正在參加交通違規道安講習，監理站人員直呼「得來全不費工夫」，立即通報轄區警方前來，將正在參加講習的車主帶回。

    監理站指出，黃男是來監理站洽辦更換新車牌業務，另1名車主是來參加道安講習，正巧2輛車在20日當天同時出現在監理站，才讓他們揪出懸掛偽造車牌的車主。

    監理站長黃建興呼籲，民眾如涉及使用偽造號牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰1萬800元，另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

    彰化監理站停車場同時停放2輛同款式、同車色且相同車牌的客貨車，經查其中1輛懸掛偽造車牌。（監理站提供）

    彰化監理站停車場同時停放2輛同款式、同車色且相同車牌的客貨車，經查其中1輛懸掛偽造車牌。（監理站提供）

    民間代辦業者持假車牌（紅圈）向監理站換牌照，監理站人員發現車牌底色太白，且車牌背面無防偽標籤，是1塊偽造車牌。 （監理站提供）

    民間代辦業者持假車牌（紅圈）向監理站換牌照，監理站人員發現車牌底色太白，且車牌背面無防偽標籤，是1塊偽造車牌。 （監理站提供）

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