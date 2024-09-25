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首頁　>　彰化縣

送禮又來了！彰化928祭孔大典 獨家紀念品揭曉

彰化縣今年928祭孔大典，為了增加活動話題性，採用與彰化月影燈季、爌肉飯節相似的「飢餓行銷」策略，推出獨家限量的「聰明智慧袋著走」紀念提袋，希望民眾早起參加活動，把只送不賣的紀念品帶回家。（圖縣府提供）

彰化縣今年928祭孔大典，為了增加活動話題性，採用與彰化月影燈季、爌肉飯節相似的「飢餓行銷」策略，推出獨家限量的「聰明智慧袋著走」紀念提袋，希望民眾早起參加活動，把只送不賣的紀念品帶回家。（圖縣府提供）

2024/09/25 13:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣將於9月28日清晨5點30分，在彰化孔廟舉行一年一度的祭孔大典，今年適逢孔子2574歲誕辰，整個儀式依照古禮進行，包含了六佾舞的表演等，在活動要有賣點、話題性以吸引民眾參加，縣府今年更是特別推出了獨家限量「聰明智慧袋著走」紀念提袋，將在活動現場分送給參加者。

彰化縣政府籌辦這次祭孔大典，期待吸引更多民眾早起來體驗傳統文化，為了增加活動話題性，這次的活動採用與彰化月影燈季、爌肉飯節相似的「飢餓行銷」策略，就像之前的「多多龍」充氣小提燈和爌肉飯節送出的限量紀念碗、「爌肉小子」鑰匙圈一樣，讓每場活動人氣爆棚。因此，今年的祭孔活動也希望藉著這款限量紀念提袋，再次引發討論，能吸引民眾踴躍參加。

縣府民政處指出，每年的祭孔大典都是為了傳承尊師重道的精神，今年特別推出了獨家的紀念品「聰明智慧袋著走」的紀念提袋，這款提袋設計靈感來自孔廟，並以「聰慧門」和「勤學門」為元素，搭配了可愛的「聰寶寶」和「勤寶寶」，寓意著讓學子們從孔子的智慧中汲取力量，持續進步。

想要這份獨家紀念品的民眾，記得活動當天要遵守規定，服裝整潔，不可在典禮中喧嘩或隨意走動，更不能吸菸、飲食或觸碰祭品。祭典儀式結束後，穿過「聰慧門」和「勤學門」，就可以領取紀念提袋，每人限領一份，數量有限，送完為止！

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